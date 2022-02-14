楊秀惠情人節宣布喜訊再誕B女：感到無比的開心和感恩

楊秀惠今日（14日）上傳大手牽小手的照片，宣布再度誕下第二胎，第二胎都是女兒。兩次懷孕楊秀惠都非常低調，直至誕下女兒才宣布，孕期零孕味完全看不出在懷孕！



楊秀惠與現任丈夫愛情長跑7年，2019年傳出她秘密結婚的消息，其後才開口證實早已與丈夫葉世揚在外地註冊。2020年楊秀惠上傳大手牽小手的照片，宣布誕下女兒，今年情人節再度宣布喜訊，表示已與農曆年前再誕下第二胎B女。

楊秀惠在照片下寫道「非常開心，在農曆新年來臨前，我們家裡增添了一位新成員🥰一家三口變成了一家四口。雖然非常忙碌，但我們全家人都非常開心和興奮小妺妹的到來。見到姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱&錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩❤️」，並祝大家身體健康、心想事成、一家平平安安，以及情人節快樂。

楊秀惠發文宣布喜訊。（IG@vvyeo）

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兩次懷孕楊秀惠都非常低調，直至誕下女兒才宣布，整個孕期楊秀惠依然有貼出個人照片，不過都是半身照為主，但她亦面容依舊纖瘦，完全零孕味，絲毫看不出在懷孕期間！

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