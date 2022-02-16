元宵節｜胡杏兒全家返老公沙頭角祖屋點燈　體驗傳統客家文化

胡杏兒老公李乘德（Philip）是圍村人，每年農曆新年都會返圍村做節。今年受到疫情影響無法進行傳統客家宴會，不過一家五口回到位於沙頭角的圍村，讓小朋友體驗傳統儀式，點亮祠堂的燈籠，超傳統文化讓不少網民大呼「好有氣氛」！



胡杏兒老公李乘德（Philip）是圍村人，當年二人結婚亦有回到沙頭角進行儀式，每年一家人必定跟足傳統返圍村過節。今年除了農曆新年有返圍村過祭祖外，在元宵節前三日一家人再度回到沙頭角，大仔Ryan和二仔 Liam 親自體驗傳統儀式，點亮祠堂的燈籠。燈籠會在初十五元宵節前三日點亮，並一直燃燒到元宵節後三日，向祖先介紹新成員 －細仔Clan。

胡杏兒一家着新年服飾返沙頭角，體驗傳統客家文化。（ig：hakkaphil）

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胡杏兒和老公李乘德亦有擺擔挑運送祭品獻給祖先，不過今年受到疫情影響無法進行傳統客家宴會。不少網民大呼「好有氣氛」，亦有網民表示：「傳統文化一定要帶住老婆同仔仔一齊完成，因為咁樣佢第大個咗都會跟著做，唔會唔記得既習俗，我同老公一家都係咁，啲細路大個都會繼續跟著做！唔會忘記客家華人每一年要做既事！」

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