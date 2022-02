圈中夫婦情人節放閃｜張繼聰謝安琪兜風影仙氣相　Bob話要生多個

昨日(2月14日)是情人節,不少星媽星爸都有在社交網站分享甜蜜照片,其中每年情人節都會「花式曬恩愛」的張繼聰今年就和謝安琪遊車河,又幫謝安琪影靚相。而Bob就貼出和老婆的嘴對嘴合照,還搞笑表示「今晚食兩隻蠔,試吓生多個先。」



張繼聰 謝安琪

每年情人節都會「花式曬恩愛」的張繼聰今年就和謝安琪遊車河,又幫謝安琪影靚相。不過原來一開始張繼聰並無安排活動慶祝,謝安琪寫到「兩個人嘅關係最好就係目光一致。當我問佢:有冇準備啲咩同我慶祝?佢用完全一樣嘅問題問返我一次🔂我就立即覺得好有共鳴🙌🏻感覺係搵到最好嘅知音,靈魂伴侶本應就係咁樣。」最後張繼聰就駕駛古董車載老婆去遊車河及影相,還幫老婆影到「12尺」高。

Bob林盛斌

Bob林盛斌就選擇在情人節貼出老婆嘴對嘴合照,表示「食咩飯送咩花吖,唔使搞咁多嘢嘅,求其錫啖咪得囉!天口㷫,悶悶地,又冇街去,今晚食兩隻蠔,試吓生多個先。」引來不少人留言,陳煒就留言「祝你一擊即中👊🏽」,陳山聰就留言「喂!咪搞全寸哂個party喎🤪」。而太太黃乙頤則貼出短片,寫道「👩🏻: 唔該你換返件出街衫,陣間同我影個十連拍👦🏻:點解?喺邊度出?👩🏻:慶祝情人節!冇花收都要影啲相!我自己出!」

楊茜蕘羅子溢

楊茜蕘(前名楊怡)及羅子溢(前名羅仲謙)二人貼出結婚、生仔的各種片段,楊茜蕘就寫道「人生是由一個個階段組合而成,每一個階段都是一個起點,每一個階段也有可以體會到的東西⋯⋯生命中有無數絢麗燦爛的風景擁有愛,才能體會生命中的美好……..❤️」而羅子溢就簡單一句「情人節快樂」。

胡杏兒

胡杏兒就和老公趁着情人節去第一次拍拖的地方和結婚的同一個地點-麗思卡爾頓酒店拍拖,老公還表示當日是拍拖88個月紀念。胡杏兒表示「你說是我們拍拖88個月紀念😁,真好意頭,只要開心日日都是紀念日!多謝你,辛苦你,love you, many more to come!也要多謝酒店員工寫給我們的心意卡,很有心思,thank you」

洪永城 梁諾妍

洪永城就送花給一件印有「I LOVE BASKETBALL AND YOU」的衛衣給老婆梁諾妍。梁諾妍搞笑表示「嘩我終於可以同籃球同等排名啦!!!諗起都振奮♥️#如果個籃球同我跌咗落海你會救邊個先」、「情人節願望:希望你快啲剃鬚」,而洪永城則較少留言「#仲唔俾我引到你出嚟#快啲返屋企煮飯」

其他星媽星爸情人節放閃照片:

