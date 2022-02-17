中醫解構染疫後飲食宜忌　蘋果、西洋菜都有用　忌食3種食物

第五波疫情確診人數不斷上升，醫療系統難以負荷，不少確診的輕症患者都需要留在家中等待安排。家居隔離期間，除了服藥紓緩症狀之外，還可以跟從中醫的建議，配合適合的食材和藥材來固本培元，讓身體更快恢復健康。



在中醫的角度，讓身體恢復健康不只依賴藥物，還可以配合食療，舒緩疾病帶來的不適。註冊中醫師關証顥對新冠患者的飲食亦有些建議。

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新冠病毒會令患者的氣管不適，在中醫的角度是為邪熱傷肺，在患者的康復期中較為常見，輕症患者會出去乾咳、喉嚨痕癢等症狀。建議使用滋陰補肺的中藥，例如石斛、百合、麥冬等，而蘋果、西洋菜等都有潤肺功效，可以用來煲湯飲用。

另一類患症會因病毒影響，肺部症狀比較嚴重，例如肺部在X光出顯示出陰影、咳嗽、呼呼不順等，建議使用魚腥草、桑白皮、浙貝母、夏枯草等中藥，可以幫助肺炎恢復。

不宜食用牛、羊、海鮮

關醫師又指，大部分新冠的康復者脾胃都會受到影響，因而出現胃口差、腹漲、大便爛等脾虛的症狀，三餐不宜以肉類為主。在飲食方面便需注意，牛、羊、雞都偏溫，過食容易致濕熱：海鮮屬於發物，容易加重皮膚不適。豬肉雖然平和，但進食過多仍會容易造成痰濕，可以每天食用，但要控制份量。

養好脾胃的最好方法就是三餐定時，必須吃早餐，多吃米飯或米粥。另外可配合白朮、茯苓、黨蔘、紅棗等藥材煲湯服用。如果肺部有痰，建議用浙貝、魚腥草等藥物清熱怯痰。

此外，中醫認為酸性食物具有收歛作用，當未康復、外邪未被徹底清理之前，建議避免酸性食物，否則外邪難以徹底清除。

確診患者居家隔離注意事項