Tinder詐騙王｜情節富情感教育　教懂孩子9件事　好過只睇迪士尼

《Tinder詐騙王》是帶女兒認識愛情陷阱的好教材！畢竟現在年輕人的戀愛場域在網路，先把手法看起來，以後才能避免上當啊！



最近NETFLIX上熱播的紀錄片《Tinder詐騙王》出乎意料地受到許多爸媽討論！情節意外引人入勝，更重要的是，這簡直是一部情感教育的教科書！把女兒抓來一起看，能藉由這真實故事，提醒小心網路上騙財騙色的愛情騙子。

《Tinder詐騙王》竟是另類值得親子同看的電影？它原來能教懂孩子9件事：（按圖了解）

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希望以後受害的不是我女兒

這部紀錄片以受害者女性視角鋪陳，透過當時情境的模擬畫面、手機的對話記錄，以及很多當時情境的模擬晝面，我們也彷彿陪她經歷了一場受騙的旅程。一個人被騙打不醒，再加入另外幾位受害人的故事，真的是連心都涼了。

這時坐在家中客廳，轉頭看看老公和兒女的你，應該心中都不禁慶幸：還好受騙上當的人不是我吧！更希望：以後受害的不是我女兒。

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跟孩子一起看《Tinder詐騙王》，可以學到這幾件事：

1. 不要再被迪士尼早期的公主與王子洗腦了！

例如：美女與野獸、白雪公主真的太洗腦小女孩了，對成人後的女性愛情觀影響也很巨大。

雖然現在大紅的卡通，已經都完全突破傳統王子公主形象了！（ex:史瑞克-從此兩個醜醜妖怪過幸福生活。冰雪奇緣-王子整個超沒用，姐妹情誼比較可靠！黑魔女-不是親媽媽的黑魔女的愛之吻，也能解救睡美人。）但是爸媽還是可以藉早期迪士尼公主王子的形象作為反教材：女人不需要夢幻王子，先活出自己才能遇到與你棋逢對手的人。

2. 善用各種社群軟體假冒身分

現代人談戀愛，一定會去用社群搜查對方身分/生活。愛情騙子的手法，真的很會操弄人心。非常善於各種社群軟體創造社群媒體富豪生活形象，還會P圖假冒身分。

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3. 不只一個人，還有別人來幫腔

最過分的是：主角還會再利用前妻&小孩放下受害者戒心。甚至還能讓這位假扮的前妻跟他說：他是好人。

而這部紀錄片中，很扯的是，假扮前妻的女人居然也是受害者之一。他不斷用甜言蜜語，一直說要跟對方結婚共組美好家庭，一起去看房子，製造以結婚為前提的假象。讓她受騙到成為加害者也不自知。

4. 騙子會投資，剛開始一定會還錢

不是騙子都很窮！這愛情騙子出入奢華場所、坐私人飛機，也是肯砸大錢才能製造假象。而且他們就算開始借錢，剛開始也還都會還錢以贏取信任（雖然後來錢根本沒入帳。都一直on the way，並且還遠高於借的錢。）這是為了後面讓受害者更放心借更多錢的方式。（生活周遭也有這種人，段數雖然比較低階，但也是慣用手法。）

5. 運用恐懼操弄人心

運用恐懼與威脅，急迫性。讓受害者失去判斷力，在溝通過程中不斷甜言蜜語強調對方對自己多重要，非常感謝對方的幫助。。。等等等等。

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6. 騙子人格分裂，連自己也騙了

騙子真的很有人格分裂，完全相信自己的人設。最後真的都很失控。像這個男主角說自己是大老闆，但卻能每天一直掛在線上，訊息秒回。但如果女孩腦子清醒的話，就知道老闆才沒有這麼閒！被戀愛沖昏頭的時候，反而覺得這樣的噓寒問暖，讓自己感覺很重要：「就算你再忙，也不會忘了我。」

7. 不要害怕站出來

就像前陣子立委高嘉瑜，面對家暴站出來說：「希望我是最後一個受害者。」

這部紀錄片的受害者非常勇敢站出來，把整個戀情過程曝光，只為了減少更多女性受害者。有時候為了怕人知道被騙糗事，反而會受於要脅，失去更多錢財。既然損失已造成，就要勇敢站出來，設下停損點。

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8. 會不會明知是騙子還甘願被騙？

最後很殘酷，雖然騙子被關了，才五個月。而且還不是因為詐欺這些女性而被關。出來後，他又繼續以顧問方式呈現富豪生活等等。而受害者還在還債還那些被詐騙的錢。（其中有一個人就揹債高達700萬台幣！）

而最近社群上也有許多人拋出這個問題：他人帥又有品味，就算被揭穿面目了，是不是還是會有人甘願受騙上當呢？

9. 不要以為聰明的人就不會被騙

不用覺得這些女生怎麼那麼傻被騙，或是檢討受害者是因為拜金才被騙。人在腦波弱的時候，真的一時失去判斷力！我們週遭也有朋友被騙。真的也是一時腦波弱！

所以媽媽們，坐下來跟女兒一起看這部影片吧！防女兒受騙也防女兒的朋友同學受騙。 女兒說：「我們知道啊！新聞常常在講，有些女生跟網友見面，出去就沒有回來了～」

但這些紀錄片中的女子，哪一個知道自己正在上當呢？不過這些騙子真的非常非常會操控人心，手法也非常高明，先看起來以後才好防患未然哪！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：別只看迪士尼了！跟女兒看《Tinder大騙徒》認識渣男手法：希望以後受害的不是我女兒！】