謝安琪3外傭送女兒靚裙賀新年疑誤買韓服　笑稱：家中可組女團

謝安琪和張繼聰一直有聘用外傭照顧家人，在去年被揭家中印傭偷取6000元，結果印傭被捕並承認自己貪心惹禍。雖然經歷外傭偷竊，不過似乎無損她聘用外傭的信心。目前謝安琪聘用了3名外傭，更在IG上載女兒張靖 (kakaball)和外傭姐姐們的合照。原來是外傭姐姐給kakaball買了裙子，她們也穿上了特色裙子賀新年，謝安琪笑言「屋企都有女團」。



由謝安琪幫女兒經營的IG在今日（17日）上載了幾張照片，原來是3名外傭姐姐為了讓Kakaball慶祝農曆新年，購買了特色裙子一起穿，Kakaball更親自為自己化妝，不過忘了梳理一頭髦髮，十分可愛。Kakaball在IG帖子寫道，雖然裙子很像韓服，不過很感激姐姐們的一番心意，姐姐很愛她，她也很愛姐姐們。而謝安琪也在個人IG上載限時動態，笑指：「喺屋企都可以組女團。」十分搞笑。

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謝安琪在去年初曾捲入外傭閉門偷竊事件。案情指，在2021年1月9日，謝安琪把放有2萬元的銀包放在寓所二樓的一個電視櫃內，到14日她發現銀包少了6000元，翌日涉事印傭翌日逃逸，於是報警。到16日，警方在重慶大廈尋回印傭並起回失款。印傭承認自己貪心並認罪，被判囚6星期。