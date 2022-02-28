家長購營養補充品為子女增抵抗力　營養師：服食過量隨時影響健康

撰文：許珞珩
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第五波疫情來勢洶洶，更有兒童死亡及危殆個案，確診人數幾何級上升，令公營醫療系統不勝負荷，醫管局相信數以千計病人未入院，當中包括初步確診的兒童。不少家長在家中準備兒童使用的退燒藥、止痛藥等，同時亦有維他命C、益生菌等營養補充品，希望可以增強抵抗力，認可營養師陳筠霖(Krista)表示，市面上營養補充品內含營養量有機會多過小朋友每日所需量，服食過量會積聚體內，影響健康。

陳筠霖建議家長利用新鮮或普通食物讓小朋友攝取營養，她說：「始終市面上的營養補充品入面含有的營養量，有機會多過小朋友每日所需的份量，多餘的營養有機會直接排走，亦有可能積聚在身體入面，對身體健康構成影響。」

到底家長如何在日常生活中攝取足夠營養，從而增強抵抗力，「很多家長想在疫情下為小朋友補充維他命C、益生菌、維他命D等，但其實亦都可以在食物中攝取。」

維他命C

要吸收足夠維他命C，陳筠霖建議吃這類水果。「柑橘類水果通常所含的維他命C較多，當中以奇異果、橙、西柚及士多啤梨有較高維他命C；而蔬菜入面都含有豐富維他命C，所以家長要讓小朋友保持進食蔬菜。」陳筠霖說。

益生菌

如果想為小朋友補充益生菌，陳筠霖建議吃乳酪，她說：「乳酪是小朋友吸收益生菌的理想食物。」

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維他命D

由於現時小朋友未必可以出外曬太陽，影響吸收維他命D的機會，陳筠霖建議：「如果小朋友較少機會接觸到太陽，可以通過食物攝取維他命D，例如:雞蛋、牛奶、堅果類食品、魚類；而雞蛋尤其是蛋黃，維他命D含量豐富；而堅果可以選杏仁、腰果、合桃，家長可以購買無添加的果仁類，建議選購獨立包裝，避免一次過進食過量，亦可當作是小朋友健康小食。另外，魚亦含有豐富維他命D，特別是三文魚、吞拿魚。」

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花青素

另外，由於小朋友近日經驗在家上網課，留在家中看電腦、電視、手機的機會亦增加，陳筠霖建議家長補充花青素，有護眼及增強眼睛健康，她說:「花青素可以在藍色、紫色的水果及蔬菜找到，如藍莓、茄子。」

維他命A

陳筠霖亦建議小朋友吃含維他命A的抗氧化營養食物，「維他命A可以預防夜盲症，亦以保護眼角膜，維持正常淚水分泌，特別針對小朋友長期對電視機、電腦、手機而感到眼乾，可以吃紅蘿蔔、南瓜，而雞蛋、牛奶、豬膶裏面亦都含有維他命A。」

葉黃素、玉米黃素

另外，葉黃素、玉米黃素內含有營養可助我們眼睛過濾藍光，這可在深綠色蔬菜裏面找到，陳筠霖說:「例如菠菜、羽衣甘藍、西蘭花等；因為當我們接觸藍光或紫外光時，會產生一些自由基，傷害我們的眼睛眼睛細胞，所以吃可抗氧化食物，去加強眼睛細胞，對抗自由基侵害，改善眼睛容易疲勞的問題。」

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會) 「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。（受訪者提供）

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