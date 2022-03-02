父母擔心子女染疫寧自我隔離　畫師創作繪本鼓勵一同跨過困難

第五波疫情嚴峻，確診數字仍未回落。有家長接觸過陽性個案，害怕自己在不知不覺感染到新冠，更害怕會把病毒帶給小朋友，寧願謹慎地自我隔離。親子之間14天不能相見，對父母和孩子而言都十分煎熬。有畫師把朋友與小朋友隔離的經歷為藍本，創作為繪本並上載到網上，希望為有相似經歷的父母打氣：「親子的羈絆係好強嘅，小朋友亦比我哋想像中堅強，只要我哋個心係喺一齊，任何難關都可以跨過！」（圖片經作者授權分享）



第五波疫情仍未見頂，每日都有過萬人確診新冠病毒。萬一小朋友受到感染，大多會出現發高燒、發冷、嘔吐、喉嚨痛，甚至出疹等情況，令人倍感憂心。畫室老師WinnieYea 的朋友育有一個3歲、一個剛滿月的孩子，因公司出現確診個案而自我隔離，期間仍然憂心不已。Winnie指安慰說話都說盡，仍未能掛解朋友的憂慮，於是萌生以繪本鼓勵這位朋友和相似經歷的媽媽們。

+ 16

故事中的孩子一開始對看不見媽媽感到不安，隨著媽媽的小遊戲和引導，小朋友也鼓起勇氣面對和鼓勵媽媽，令媽媽十分感動和鼓舞。

🔼🔼🔼睇埋營養師建議儲糧食材，健康萬無一失!即睇：Omicron｜居家隔離糧食儲存建議一覽 營養師建議存放4類必備食材🔼🔼🔼

Winnie希望正在自我隔離的父母都能受到鼓勵，她認為：「親子之間嘅羈絆係好深嘅，即使唔係面對面陪住小朋友，但其實大家嘅心意上面都係陪住大家。」她又說，小朋友比大人想像中的堅強，只要大家的心是在一起，任何難關都可以跨過！她指，繪本上載後亦收到意見說父母這樣隔離太誇張，但Winnie認為父母的做法出發點都是為小朋友好，而她朋友自我隔離後真的確診了，為了保護小朋友的健康，相信父母都寧願多做一步。「為人父母，自己病唔緊要，最唔想就係小朋友病。」她說。

畫師專頁：VVinnie