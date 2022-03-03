中醫指有一類體質人士較易染疫　建議戒吃3類食物保健康

第五波疫情確診數字屢創新高，昨日（3月2日）新增55353宗確診。令全港市民人人自危，現時大家應該如何自保免受感染？註冊中醫師陳綺琪，指出有種體質的人，會較容易染疫並演變成重症，大家可以初步為自己及小朋友辨認體質，戒吃3類食物及注意生活習慣，就可以減少染疫機會。同時陳醫師推介兩款食療，讓一家大細也可以增強抵抗力，對抗病毒。



陳醫師指出在中醫角度中，新冠肺炎是温病一種，「溫病並不是一個具體的疾病，而是多種外感熱病的統稱。起病急，傳變快，具有程度不等的傳染性，臨床上以發熱為主症，具有熱象偏重，易化燥傷陰等特點，也可以進化成其他問題。」

新冠肺炎在臨床上以發熱為主症，具有熱象偏重，易化燥傷陰等特點，也可以進化成其他問題。(VCG)

陳醫師指出，有一類體的人質較易感染新冠肺炎，不幸中招更易演變成重症，她說：「肺脾胃虚濕，濕邪特性人士都要注意一下，如果小朋友本身已經有鼻敏感、哮喘、濕疹的話就要特別留意，因為這三種症狀是代表你脾胃虛弱，肺、脾、腎都容易虛，一旦染疫，情況更差，所以大家要特別留意自己是否『肺脾胃虚濕』體質。」

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自我檢查體質

陳醫師提到，中醫常指的『濕』是可以由腸胃反映出來，「我們可以將由口腔至肛門整條消化系統到想像成一條渠，由口氣、口臭問題，脷苔特別厚，舌頭特別肥大，當放鬆伸出來時，兩邊有齒痕，因為舌頭肥大，壓住兩邊牙齒，還有容易噯胃氣、反胃酸、大便稀溏或黏軟、便秘、腸胃經常不適、容易感到周身肌肉酸軟、疲累，女士白帶量多，也是脾胃虚濕體質，需要及時改善，現時大家都不想生病。」

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注意家居濕度

由外在因素去看濕，陳醫師指出如果住在近山近海地區人士，有機會加濕氣重，「如果一到春天連牆身都有水出，建議大家開抽濕機，寧乾勿濕。對於經常久坐不動的人，或上班一族經常吹冷氣、洗完頭沒吹乾就睡覺或出外，也會增加濕氣。特別是在現時的天氣，不吹乾頭髮就出街是一個不好的習慣，會令濕氣更加聚在身體裏面，特別是頭部是諸陽之會，為什麼有些人特別容易頭痛、脫髮，都是跟這有莫大關係。」

陳醫師建議肺脾胃虚濕體質者應盡量減少食用以下3類食物，以保健康。

而飲食習慣不良，亦會做成「內濕」，陳醫師說：「三個類別食物應盡量少吃，生冷飲食方要注意減少飲綠、白、青茶，很多人以為熱飲沒問題，其實都一樣，因為每樣食物都有性味，例如廿四味是熱飲，但其性味屬涼。綠、白、青茶好容易會是習慣天天飲用，就會令身體更虛，可以改成飲黑茶、紅茶。」

除了凍飲外，陳醫師亦提醒減肥中的人士，「減肥經常吃沙律，但其實沙律特別針對女士來說，特別傷身，因為女士有月經，月經已造成很多血的流失，所以當再進食沙律，會令到脾胃問題更加差，影響氣血不足，容易造成手腳冰凍，甚至越減越肥，出現水腫，疫情之下應少食為妙。」

陳醫師指出一旦我們習慣吃以上三類食物，再加上氣候的影響，對脾胃造成更大負擔，「舉例我們脾胃就好似洗衣機，一直運作暢順，但在潮濕的天氣下，你再加更多床單、窗簾、被袋放進洗衣機一次過洗，就會影響運作，這並不代表本身洗衣機有問題，所以大家進食這些時，特別雪耳、花膠、燕窩、桃膠這些補品，是可以選對的時節才服用，現階段並不適用。」

陳醫師建議兩款食療可煲作全家人飲用:

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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