兒童感染Omicron2至4周再發燒及現6項病徵　醫生：或是嚴重併發症

第五波疫情持續，兒童確診個案不斷增加，近日有家長在網上分享孩子確診Omciron後，出現以往較少見的「士多啤梨舌」、紅疹、眼紅等病徵，情況令人擔憂。本港有兒科醫生表示，有關病徵可能反映更嚴重的兒童多系統炎症（MIS-C），有機會危及大腦及心臟等重要器官，一旦家長發現小朋友在確診約2至4星期後，出現再次發燒、眼紅、不明紅疹等明顯表徵，就應盡快帶子女求診。



兒童多系統炎症（MIS-C）是一種可導致身體不同部位發炎的疾病，包括心臟、肺部、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或腸胃器官。美國疾病控制和預防中心（CDC）指，目前仍未清楚MIS-C的成因，但許多患病兒童均曾確診新冠肺炎，雖然MIS-C可造成嚴重反應，但大部分病童接受治理後均情況好轉。

據疾控中心的數據，截至2022年1月31日，美國共接獲6,851宗MIS-C病例，當中逾六成人為1至11歲，而病例中有98%曾確診新冠肺炎，餘下2%則曾與新冠肺炎確診者接觸。疾控中心又指，普遍患者均曾出現持續高燒，再加上腹痛、眼部充血、皮疹、腹瀉、嘔吐、頭暈或頭昏等病徵。

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再次發燒之外 還要留意6種病徵

兒科醫生洪之韻受訪時表示，MIS-C雖然很少見，卻是新冠肺炎其中一項最嚴重的併發症，家長務必小心留意。她表示，小朋友確診新冠肺炎後或會出現發燒及咳嗽等症狀，但這些症狀一般都會在一星期內消退，若家長發現小朋友在確診後約2至4星期，突然再出現發燒，並有眼部充血、紅疹、腹痛、腹瀉、嘔吐或頭暈等症狀，「好似再病過，而且更嚴重」，就有可能是病毒引起MIS-C，必須馬上帶子女到求診。「士多啤梨舌、紅眼等都屬異常情況，不是常見由新冠肺炎引起的病徵，而有可能是更嚴重的MIS-C，是令人擔心的情況。」

洪醫生指，這種炎症有機會影響全身器官，表面看上似皮膚泛紅、敏感，但其實是血管發炎，她形容症狀與川崎症類似，不同的是川崎症多見於5歲或以下幼童，但目前已知在新冠肺炎下誘發的MIS-C，則多見於5至10歲的中童，而其嚴重性更大，病童需要入住深切治療部或以維生儀器治療的比例也較多。她續指，治療MIS-C的藥物也跟新冠肺炎的藥物不同，有可能需要用上抑制免疫力的藥物，如免疫球蛋白、類固醇。

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家長最緊要留意小朋友呼吸及精神狀況

洪醫生建議，家長照顧確診小朋友時，除了看發燒、咳嗽、流鼻水這些徵狀，亦應留意「頭」、「胸」、「腹」三個重要部分，當中最重要是看小朋友的「眼」，因為眼神反映神智，若只是表現出疲態也屬正常，但如果小朋友展現不到注意力，或「叫極唔醒」，則有可能是病情變重的先兆。

另外亦要留意小朋友有沒有聲沙，或出現奇怪的呼吸聲以及呼吸的速度，若出現氣喘、吸氣時發出如獅吼般的「her her聲」、深呼吸時能看到肋骨位置有上下郁動，均屬異常情況，需要馬上召救護車。洪醫生指，小朋友患病時，正常會在日間出現較嚴重咳嗽，但若在夜間或睡覺時也出現頻繁咳嗽，家長則需加倍注意。

（健康旦 HiEggo影片截圖）。

洪醫生續指，家長在正常情況下應不時觀察小朋友的呼吸和心跳頻率，而上述觀察及檢查亦應在小朋友靜態、安靜的情況下進行，以便進行比較，「在小朋友輕症的情況下，判斷他會否有發展成重症的可能，及時求醫」。

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