前港姐李美慧確診傳染埋囡囡　張松枝全家確診病情較為輕微

前港姐李美慧（Vivi）於2018年與年長25歲的富商老公曾文豪奉子成婚，並為對方誕下一女「小糖心」，其後淡出幕前過著少奶奶生活。早前她在於社交網站貼出有兩條線的快速檢測結果相片宣布確診，起初只有她一人確診，其後連囡囡也被傳染。另外，藝人張松枝早前亦確診，其後傳染太太及兒子。



前港姐李美慧（Vivi）早前在社交網站貼出有兩條線的快速檢測結果相片宣布確診，並留言指「身體開始打仗」。李美慧表示起初只有她一人確診，出現發燒、發冷、身體痛以及骨痛的病徵，但就沒有流鼻水、咳和喉嚨痛的病徵狀。李美慧又指，除家人之外就只見了一位朋友，但他們全部都沒有確診，因此不確定從何感染，由於她已很久沒有在街外或者餐廳除口罩飲食，估計可能是她去完超級市場，手機、銀包和衫未有消毒而令她染疫。李美慧確診後已跟囡囡分開住，不過囡囡其後亦被傳染。

Vivi宣布確診。(李美慧fb)

李美慧今早亦更新近況，表示「雖然燒已退，而且好精神，但係依然都係陽性（2條線），估計要多一些日子才回轉陰性，如果有確診的朋友仔，不要害怕！多飲檸檬熱水，橙，食得清淡，記得要瘋狂飲水！祝大家早日康復👍」

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另外，正拍攝電影《九龍城寨•圍城》的張松枝於上周五（25/2）在Instagram表示自己快速測試呈陽性初步確診，並表示得自確診後雖然盡量避免與家人接觸，但太太和兒子仍然都被傳染。昨日（3月3日）張松枝在社交網站報平安表示自己已經痊癒，兩次快速測試都只得一條線，亦向記者表示家人亦同樣驗到陰性，自己一家的病情較為輕微，服用醫生開的藥幾日就能自行痊癒。

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