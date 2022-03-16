小學添置冷熱飲水機　反遭「怪獸家長」投訴及提兩項無理要求

小朋友玩到「身水身汗」，難免想飲凍水解渴，但不少家長認為凍水傷害氣管，只准小朋友飲暖水。日前台灣有小學添置冷熱飲水機，家長一得知後已要求校方關掉冷水功能，及後再提出無理要求，命校方將熱水溫度調低，令網民紛紛大嘆現今小朋友過於受保護，而家長也應負上責任。



有網民在Facebook群組「爆怨公社」發文，指他任職的小學日前添置了自動冷熱飲水機，學生可以自由添飲冰水或室溫水，另外熱水則設有安全按鈕，學生需要先按解鎖才可以用熱水。如此方便的水機本來可惠及學生，不過事主無奈表示，家長得知校方添置飲水機後，早已要求校方取消冰水功能。

而日前有學生誤碰熱水解鎖鍵後被燙到，於是向父母哭訴，結果家長又向校方反映，要求將飲水機的熱水溫度調低。對此事主深感不解，認為家長的要求實屬無理：「要不要乾脆立法，凡未成年學子的學校一律只能提供35度溫水？」

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（photo-ac）

網民看後紛紛留言，大嘆怪獸家長的行徑愈見誇張，「腦殘家長一堆～不會教育只會禁止，要你們幹嘛？」、「這種家長也欠教育，不會教」、「這個智商…不愧是侏儸紀公園的產物」、「燙個幾次就知道怎麼使用了，不然上國中、高中、大學、出社會，不然都不會使用飲水機怎麼辦」、「我們家小孩都自己用熱水泡泡麵～現在不能用熱水，以後會不會變弱智？」，又建議校方要求學生自備飲用水，家長就可自行控制水溫。

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