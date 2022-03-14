春困｜小朋友常感疲倦渴睡　中醫分析2個主因及推介2個食譜

有感小朋友最近常常像是身體疲倦、昏昏欲睡，即使睡足8小時仍很想睡覺嗎？不用擔心，每年這個時間很多人都有同樣的感覺，因為「春困」已到！在中醫角度，「春困」到底是甚麼呢？又可以如何幫助小朋友提起精神呢？



註冊中醫師關証顥解釋「春困」，春生夏長秋收冬藏，春天是萬物生長的季節，陽氣始生，人體亦然。 經過寒冷的冬天，人體的陽氣從收藏狀態開始萌芽。在春天的時候，人體萌芽的陽氣卻未能升發到人體的頭腦，陽氣不夠，就會導致身體疲乏，精神不振等症狀。

關醫師認為，導致春困的其中一個主因是「濕重」，濕氣會阻礙陽氣的升發，原因有三。一是香港處於嶺南地區，氣候偏濕，其次春天大氣的濕度普遍增加，再加上新年期間，很多人都會進食量比平時多，或者進食太多難消化的食物，影響脾臟運化水濕的功能，濕氣從內而生。 綜合三個因素都會令濕氣阻礙人體陽氣的升發，造成疲倦，精神不振等濕困的現象。

針對原因的應對方法

針對不同原因導致的「春困」，關醫師有以下建議：

居住環境濕度高： 假如居住在濕度高的環境，例如山上或者海邊，這些都會增加「外濕」，可以考慮在家中添置抽濕機，或者有抽濕功能的空氣清新機，減低「外濕」。

飲食損傷脾胃： 脾虛濕困體質的人士和小朋友往往容易出現腹瀉，或大便偏軟，又或者經常感覺胃脹腹脹，胃口差。 關醫師建議先養好脾胃，保持良好飲食習慣，例如每日三餐需定時，不可暴飲暴食，需戒寒濕食物，例如雪糕、凍奶茶、魚生等，也需要減少西式高熱量飲食，如炸雞、牛扒、漢堡、薄餅等。 平常適宜規律進食，食物宜簡單、容易消化、滋養脾胃的食物，例如小米、山藥、蓮子、白朮、陳皮等。

抽濕機可以減少「外濕」。(資料圖片)

食譜：祛濕解困湯

材料： 薏米50克，茯苓50克，白扁豆50克，芡實50克，淮山50克，豬脊骨500克，生薑3片。

做法：

1.分別將薏米、白扁豆放入鐵鍋，用文火乾炒至微黃。

2.將豬脊骨洗淨，斬塊後汆水備用。

3.將所有主料放入瓦煲，加清水2500毫升（約10碗水）用武火煮沸後改文火慢熬2小時，進飲時加入適量鹽調味溫服。



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春困的第二原因：陽氣不足

關醫師指，春困第二個原因就係身體陽氣上升的動力不足。秋收冬藏，冬天的時候，人體會將精血封藏在腎臟之中。若冬天未能充分讓身體的氣血得以收藏，過多的劇烈運動，過度活躍的調動陽氣令身體的陽氣無法內藏，精神過度活躍沒有得到充分的休息，若冬天所收藏的精血不足，春天生發的陽氣會缺乏燃料，陽氣升發動力不足，導致身體疲乏，精神不振等春困症狀，同時，還會有手足冰冷，比常人怕冷等陽氣不足的表現。

應對方法：

要解決以上原因引起的春困，首先要每天晚上都有8小時的睡眠；每週做3次中等強度的有氧運動，慢跑、快步走以及游泳等。惟關醫師提醒，避免運動過度或進行高強度的運動，因為大量的出汗，會「發洩陽氣」，起到相反的作用。

另外，他又建議可以進食甘溫補脾陽、溫腎陽為主的食物，如羊肉、雞肉、韭菜、茴香、核桃、栗子、腰果、松子、紅茶、生薑等。

一些簡單的食物也有幫助。

食譜：韭菜炒雞蛋

材料：韭菜150克，雞蛋2個。

調味料：鹽2克，油適量。

做法：

1.韭菜洗淨，切末；雞蛋打成蛋液。將韭菜末放入蛋液中，加鹽攪勻。

2..鍋置火上，倒油燒至五成熱，倒入混合後的韭菜雞蛋液，攤至熟即可。

