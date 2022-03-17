Omicron｜兒童易再感染　疫苗保護時間短　台專家稱接種效益不大

台灣疫情漸趨穩定，近期當地指揮中心鬆綁入境檢疫管制，但近一波疫情多名幼兒染疫，讓家長心驚驚，擔心沒有接種疫苗的孩子感染風險更高。台灣衛福部將於下周討論幼兒是否能接種疫苗，不過有專家學者指出，雖然小孩比大人更容易反覆感染新冠肺炎，但打疫苗後的效果不大，更有近半數會出現副作用。



本地+3都在桃園，2例與幼兒園群聚有關

3月16日新增3例本土個案，2例為陰轉陽，1例研判為舊案。指揮中心指揮官陳時中說，「這幾天是已經有點類清零了」，當地疫情穩定，但不會因此放鬆，必須觀察3月7日起實施10天檢疫隔離後的情況，考量是否繼續縮短入境檢疫天數。

新增本地個案為1男，2女，年齡介於10多歲至70多歲，均在桃園，其中2例與米迪幼兒園群聚相關，為富林國小確診姊弟檔的同住家人，居家隔離期滿採檢陽性，Ct值分別為25.8及25.2，整起群聚累計34人。

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另1例本地個案為70多歲女性，本身有糖尿病史，與已結案的聯邦銀行健行分行群聚事件有關。3月15日因高血糖導致意識不清而送急診，採檢陽性，Ct值39。

疫調發現，個案過去活動史僅有購買便當和前往聯邦銀行，與案17672有工作場域的足跡重疊，1月13日曾被匡列，採檢陰性。進一步檢驗血清抗體為N抗體陽性，因此研判為舊案。

今增87例境外移入個案，其中韓國11例，陳時中表示，將檢討韓國來的班機是否要列入落地採檢的範圍。

境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南 (30例)、韓國 (11例)、印尼 (5例)、香港、澳大利亞及美國 (各4例)、馬來西亞 (2例)、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨 (各1例)移入，另20例調查中。入境日介於2月8日至3月15日。

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近期多名幼兒染疫，衛福部將討論5~12歲幼兒接種可能

入境檢疫管制逐步鬆綁，12歲以下兒童還不能接種疫苗，而這一波本土疫情中，不少幼兒青少年染疫，許多家長擔心，縮短檢疫天數之後，恐增加小朋友染疫風險。

衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」 (ACIP)將在3月24日開會討論5-12歲幼兒接種的可行性。

專家：兒童更容易反覆感染新冠肺炎，但接種疫苗保護效益不大

台大公衛流病與預醫所3月17日上午視訊記者會重點就是探討兒童接種的利弊。學者認為，研究發現，小朋友比大人更容易反覆感染，接種2劑後的保護力只能維持5個月，保護效益不顯著。

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各國兒童、青少年接種情形

公衛專家整理各國兒童、青少年接種狀況，主要以歐美為主，疫苗廠牌以BNT和莫德納。

1. 歐美多數國家均讓16歲以上的青少年接種。



2. 美國建議5歲以上孩童完整接種兩劑BNT，12歲以上接種第三劑BNT。



3. 日本今年3月起供應5到11歲接種BNT。



4. 澳洲建議5歲以上孩童完整接種2劑BNT，12歲以上接種第三劑BNT，6歲以上孩童也建議接種莫德納疫苗。



兒童接種疫苗近半數會出現副作用，接種後僅能減少臥床半天

公衛學者范僑芯表示，5到11歲接種新冠疫苗之後，46%會出現副作用，以多系統發炎症候群 (MIS-C)為主，症狀嚴重。相較之下，小朋友確診後，多為輕症，只會頭痛、咳嗽、流鼻涕、發燒等症狀，反而輕微許多。

此外，美國兒童疫情監測資料顯示，兒童接種之後，對於染疫後的發燒、症狀、接受醫療照護的影響，均未達到顯著差異，唯一顯著的差異為，接種疫苗後可減少臥床天數0.6天。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：公衛專家：兒童更容易反覆感染新冠肺炎，但接種疫苗保護效益不大】