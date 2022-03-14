小朋友確診後腳板泛黃　媽媽憂藥物影響肝臟　兒科醫生咁解釋

第五波疫情未退，很多小朋友亦告中招。有媽媽在社交平台群組表示，小朋友在確疹後康復，不過腳板皮膚泛黃，擔心是曾服用退燒藥和含撲熱息痛成分的藥物抗疫，肝臟未及分解或藥物影響肝臟導致。兒科專科醫生陳欣永表示，醫生會按兒童的重量處方安全份量的藥物，而兒童皮膚泛黃的因素很多，包括曾進食胡蘿蔔或南瓜等食物。



小朋友患病，父母必然相當緊張。有媽媽發帖詢問，已確診小朋友的腳掌皮膚泛黃，擔心是服用含撲熱息痛成分藥物和退燒藥後，影響其肝臟有關。而近日，亦有報導指有患者服用連花清瘟膠囊後造成急性肝衰竭，令人更是憂心藥物的副作用。

有確診兒童的家長擔心藥物影響小朋友的肝臟。（Photo-ac）

兒科專科醫生陳欣永表示，如服用過量的撲熱息痛的確有機會引致肝衰竭，因此醫生用藥的份量會十分謹慎。一般而言，醫生會按小朋友的體重處方藥物的劑量，不會超過每天身體承受的份量，每公斤大約可承受10至15毫克的撲熱息痛。他又提醒，不同藥物的撲熱息痛濃度不一，劑量不能一概而言，家長必須根據醫生的指示為小朋友用藥。

坊間含有撲熱息痛成分的成藥，普遍都有指引按歲數服用的劑量，不過只是一個概括的指引，「因為每個5歲小朋友體重都不一樣」。陳醫生指，萬一小朋友服用過量的撲熱息痛，的確有肝臟衰竭的風險，甚至需要換肝。不過，家長只要根據醫生處方分量為小朋友服用，很少會導致如此嚴重的後果。

如果家長仍有懷疑，並考慮為小朋友停藥的話，陳醫生建議家長可以先和醫生討論，甚至進行血液和尿液的檢查，以判斷進一步的治療方向。

另外，不少家長或者會採用中藥治療或為小朋友調理身體，陳醫生則不建議中藥及西藥同一時間服用，「始終西醫不太清楚中藥的成量，兩者一起服用，在份量上和功效上不知道會否相沖或釋出過量的毒素等」。

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兒童皮膚泛黃的因素很多

而兒童的皮膚泛黃則屬於一個主觀的觀察。如果家長想知道小朋友的肝臟是否出毛病，陳醫生建議可以觀察小朋友的眼白有沒有泛黃、小便是否呈橙色，有齊以上徵狀應盡快到醫院求醫，有機會是肝炎或肝衰竭的情況。

另外，小朋友食用太多胡蘿蔔素，例如紅蘿蔔、南瓜、蕃薯等，胡蘿蔔素有機會停留在皮膚上而呈偏黃的膚色，但並不會影響眼白和尿液。