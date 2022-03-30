學生6天返學制每年多上300小時堂　日學府培訓學霸升讀海外名校

為人父母都希望培育子女成才，在他們成長階段盡力提供最好的教育和資源。日本有傳媒近日到訪千葉縣千葉市一所著名中學，了解他們培訓學霸的實況，發現學生一星期返足6日學，一個學年的上課時間已比普通中學多出300小時，而且有別於其他同齡學生，學生的升學目標早已放眼世界，希望考入世界頂尖學府，將來在外國工作。



日本富士電視台（FNN）近日採訪位於千葉縣千葉市的澀谷教育學園幕張中學（簡稱「澀幕」），該校是當地著名的一條龍私立中學，即學生可直接由初中升讀至高中，毋須再經考核。該校學生成績優異，大部分畢業生皆能考進日本國內名牌大學，不少更成功負笈海外傳統名牌學府升學，吸引大批家長安排子女入讀澀幕。

學生一星期返6日學

好成績背後，原來澀幕的學生除了星期一至五上課外，連星期六也要回校上課，即全校學生只有星期日一天可以休息。單以初中部中一學生來說，他們一個學年的上課時數就已比普通中學學生多近300小時。

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睇參考書當消遣

記者隨後走進高中一年級的班房，發現其中一名男生的桌上放滿書籍，一疊疊的教科書、百科全書猶如「城牆」一樣，枱面就只餘下一個小空間供他放置手提電腦作上課用。他笑言自己喜歡自學外國學校的原文書，還愛看日本常用法律工具書《六法全書》。

除了上課時專心聽書 ，學生在空餘時間時更會用英語聊天，增強會話能力。至於另一位學生小早志美德則從小夢想當科學家，目前還在就讀初中三年級便已開始鑽研大學的參考書，家中也放滿化學實驗工具，不時自習做實驗，以考入東京大學為目標。

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日本第一學府東京大學於2022 QS世界大學排名第23位，於亞洲大學中則位列第6，不過澀幕的學生不只將東京大學視作目標，還將眼光放遠世界，希望考入外國名牌學府，將來到歐洲、美國等地工作或學習。

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