長時間網課或致學童出現「假性近視」　中醫分享3招改善視力

疫情持續至今超過兩年，本港學童或多或少已習慣上網課，不過小朋友長時間凝視電子屏幕，不但會增加眼球負擔，長遠還會影響視力。有中醫師日前分享食療及按摩等3個方法，以紓緩眼部不適及改善視力。



中醫師馬琦傑日前在其個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發文，指小朋友長時間凝視手機、平板電腦及電視等電子屏幕，容易增加眼球負擔，令眼球睫狀肌不斷收縮，影響調整水晶體的厚度。當睫狀肌無法自然放鬆，就會無法看清遠方事物，造成初期近視，又或稱「假性近視」，此情況尤其常見於12歲以下小童。針對這種情況，馬醫師分享了3種中醫療法，以作預防及改善視力。

（photoAC圖片）

護眼食療

馬醫師指，舒緩假性近視，可在食療中添加含豐富「花青素」的食物，例如紫淮山、藍莓及士多啤梨，有助清除視網膜在藍光下產生的自由基，減少氧化傷害。花青素亦有助視紫質的合成，改善夜間視力及保護眼睛血管的健康。

除了簡單地沖製「紫淮山水」外，也可以將藍莓、士多啤梨及紫淮山3種材料做成Smoothie，而3歲以上小童更可加入少量蜂蜜（建議用麥蘆卡蜂蜜），令口感和味道變得更佳。

護眼按摩

常用穴位包括瞳子髎、四白、睛明、攢竹、魚腰、絲空竹、太陽穴，家長可以大拇指指頭較多肉的部分為孩子輕輕按壓眼睛四周的各穴位，年紀稍大的孩子還可以學習後隨時隨地做，有助於放鬆眼睛四周的肌肉，達到改善視力的效果。

按摩方法及技巧可參考短片：https://youtu.be/vFZPZmOv9EE

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生活習慣

馬醫師建議，小朋友每看30分鐘電子屏幕後，便要閉上眼睛休息至少1至2分鐘，或看一些綠色的植物及遠方的視物，以防止眼球睫狀肌過度收縮。而當用眼過度或正在休息時，可先用砭石熱敷，再配合上述的護眼按摩，效果更佳。

馬醫師又指，家長在iPad或電話等電子屏幕上一定要加防藍光Mon貼，亦可為小朋友配戴藍光眼鏡，減低藍光對眼晴傷害。

（photoAC圖片）

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除了以上3個方法之外，馬醫師早前亦提及可利用茶療放鬆眼睛。家長可沖製「黑杞子菊米水」，當中黑杞子含大量花青素，對保護視力有一定明目功效；而《本草綱目》亦有列出，又稱胎菊的菊米具有散風熱、平肝明目之功效，對放鬆眼睛更為有效。

「黑杞子菊米水」

食材：黑杞子2錢，菊米2錢，水適量

製作方法：先將水煲滾，放入黑杞子，4分鐘後再加入菊花，煲2分鐘後關火即可

黑杞子（資料圖片）

馬醫師提醒，家長應時刻注意小朋友行為，如發現小朋友沒有正眼看人、眼位不正、嚴重大小眼、眼睛經常紅腫，或者揉眼睛時有許多分泌物，甚至發現黑眼珠的部位變成白色，都應該及早帶孩子找眼科醫生求診。