氣溫下降｜春季氣候飄忽易令幼兒生病　中醫推介2個食療增抵抗力

近日天氣炎熱再轉涼，氣溫突然下降，令人難以適從。康河中醫診所註冊中醫師鄺嘉歡指，小朋友免疫力較低，外邪易乘虛而入，稍有不慎便容易著涼患病。而由於春天的邪氣以風為主，所以春天大多數的小兒流行病多是流行性感冒、咳嗽、肺炎、麻疹、水痘等與風邪相關的疾病。



鄺醫師又指，香港的春天潮濕多霧，小朋友的脾胃功能發展還未完善，脾胃容易受濕氣所困，若護理不當或經常飲冷飲、進食生冷食物，便容易出現腹痛、腹瀉、便溏、不思飲食、身體困重、昏昏欲睡、疲倦等症狀。中醫認為「脾為肺之母」，脾胃有濕，不但可影響到消化吸收，更會使到肺臟虛弱，容易出現上呼吸道疾病。

春季氣候飄忽，稍一不慎幼兒便容易著涼。（Photo-ac）

調理脾胃是增強體質的關鍵

鄺醫師認爲「内傷脾胃，百病由生」；「脾胃為後天之本，氣血生化之源。」增強抵抗力必須先調理好脾胃，所以家長想幫小朋友生長發育完善、氣血充盈、增強體質，便要把脾胃調養好。鄺醫師提供2款增強體質、健脾益胃湯水和食譜，幫助小朋友對抗疾病。

健脾益氣祛濕湯水



材料：五指毛桃30克、茯苓30克、陳皮4克、白朮25克、炒薏苡仁30克、山藥30克、太子參25克、瘦肉半斤

煲法：藥材先用水泡30分鐘備用；將瘦肉洗淨，汆水後備用；10碗水大火煲滾後，放入藥材和瘦肉，轉中小火煲1小時，然後加入適量的鹽，即可飲用。

功效：健脾益胃、補氣祛濕，適合作為春天的防疫保健湯水，茯苓、陳皮、白朮、炒薏苡仁、山藥可以健脾祛濕。而健脾祛濕之餘，五指毛桃、太子參補而不燥，更可增強免疫力減少患上感冒的機會，而且湯水較平和，可適合大部分小朋友飲用。

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以湯水增強免疫力。（Photo-ac）

祛濕益胃小米粥



材料：小米150克、鮮淮山250克、蓮子30克、薏苡仁30克、芡實30克、茯苓30克、瘦肉 150克

煲法：蓮子、薏苡仁、芡實、茯苓和小米混合在一起，淘乾淨後浸泡30分鐘；將瘦肉洗淨，汆水後備用；鮮淮山去皮，切小塊，備用；加入適量清水，煲滾後，放入其他材料和瘦肉，轉小火煲1.5小時，然後加入適量的鹽，即可食用。

功效：健脾祛濕，益胃止瀉。蓮子、芡實、鮮淮山健脾止瀉；薏苡仁、茯苓利水祛濕；小米健脾益胃，容易被被人體吸收，特別適合脾胃虛弱的小朋友，經常易腹痛、腹瀉或者大便溏的小朋友可經常服用，但長期便秘的小朋友則不適宜服用。

小米粥都很適合小朋友食用。（photo-ac）

由於春季流行病多發，小朋友除了可用食療打好底子外，平日還需注意做好以下防護。

避風寒，注意保暖



春季氣溫變化較大，天氣時冷時熱，人體腠理變得疏鬆，免疫力有所減弱。所以，初春宜適時添衣，尤其注意腳部保暖，最好能夠微微汗出，以散去冬天潛伏的寒邪。

強脾胃，節制飲食



不要過食生冷、零食、煎炸油膩食物，以免小朋友腸胃積滯。若不慎患感冒或咳嗽，應注意飲食調護，例如避免進食雞、海鮮、水果、雪糕、滋補藥材等。

慎起居，勞逸結合



小朋友應保持充足睡眠之餘亦可適當地多做運動，鍛煉身體，有利於陽氣外達，對抗病邪，減少患病的機會。