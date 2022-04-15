確診康復後女性經期不準血量少　中醫師推介4款湯水改善月經不調

外國研究發現，在新冠疫情期間，部份確診婦女性的月經週期，即兩次月經相隔的日子，出現改變，但行經期則改變不明顯。註冊中醫師謝嘉雯指在臨床門診中，亦有不少新冠康復的婦女，出現因經血量少或週期不準來求診，建議4款湯水、甜品、花茶 改善新冠後月經不調。



謝嘉雯醫師指出，「如果月經週期提早或延遲在7天之內，偶爾一次半次，一般予以觀察。但若連續兩個週期提前7天或延後7天者，則按中醫婦科「月經先期」、「月經後期」或『月經先後無定期』論治。」

由於面對第五波疫情，大家不免擔心自己或者家人被傳染，謝嘉雯醫師說：「停工停學擾亂了作息規律，甚至出現經濟壓力，長期不敢外出，大部分婦女需承擔更多的家務和兼顧小孩的學習瑣事，家庭成員之間也易生磨擦，這些情況容易導致婦女情緒焦慮，進而干擾女性內分泌系統，引致月經失調。」

謝嘉雯醫師指出在中醫角度中，肝主情志，主疏泄，「如心情抑鬱不暢，便易令肝的疏泄功能失常，令氣血失調，導致月經週期紊亂。如果是新冠確診後出現的週期不準或月經量少，與氣血盛衰關係比較密切。新冠肺炎患者，多有發熱、咽痛等肺熱症狀，熱毒傷陰，發燒亦是正邪相搏的過程，會耗氣傷津和傷血。因此即使新冠轉陰後，也有一定程度的元氣耗損，或兼有外感後的咳嗽流涕，睡眠欠安等症狀。」

女性的月經離不開「氣血」，謝嘉雯醫師建議：「新冠康復的婦女，在治療外感餘邪症狀後，可以製作以下湯水，作調理之用。」

按圖即睇4款湯茶改善月經不調:

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由於脾乃後天之本，謝醫師指出「氣血生化之源，脾虛不運，易生痰濕，出現痰咳症狀，氣血生化不足，則月經量少或經期延後。」

以下食材有調經健脾之效:

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