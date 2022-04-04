清明24節氣│中醫建議戒吃呢類食物免傷脾胃　附2個全家宜飲湯水

清明節氣為春分後第十五天，是24節氣中第5個節氣， 此時萬物「皆潔齊而清明」，而且「氣清景明，萬物皆顯」，故稱為清明。註冊中醫師戴嘉明指此時雨量增多，氣溫變化大，易誘發氣管敏感、皮膚病，建議家長要注意飲食，戒吃易「發」食物，同時宜飲用兩款湯水。



近日疫情回落，但很多新冠康復者仍受痰多咳嗽困擾，戴嘉明建議大家在清明節前後特別要注意飲食，以免加重症狀，他說：「清明節前後日照時間及降雨量明顯增多，氣溫的變化也較大，容易誘發氣管敏感，加重咳嗽。另外清明亦是高血壓、心腦血管疾患、皮膚病的易發期。」

由於日照時間及降雨量明顯增多，因此天氣特別潮濕及悶熱，從中醫角度此為濕熱之邪。戴嘉明醫師說:「陰晴不定、潮濕暖和的天氣會使人困濕、胃滯，引起脾濕內困，所以健脾袪濕尤為重要，特別是很多新冠康復者，尤期臟腑未完全發育成熟的小朋友，由於身體仍未完全恢復，加上清明的濕邪和天氣溫差較大，很容易起痰及咳嗽。」

24節氣-清明應戒吃以下食物:

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而春天亦係萬物生長既階段，中醫認為清明是人之陽氣生發的難得時段，體內肝氣在清明之際達到最旺。戴嘉明醫師說:「常言道，過猶不及，肝屬木，脾屬土，如果肝氣過旺，五行中木克土，會對脾胃產生不良影響，妨礙食物的正常消化吸收，還可造成情緒失調、氣血運行不暢，從而引發各種疾病。因此飲食上除了注意健脾外，亦要防肝氣太旺，少吃『發』物，如海魚、甲殼類海鮮、鹹菜、腐乳、竹筍、羊肉、鵝等。」

戴嘉明醫師推介2款健脾益氣化痰湯水:

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註冊中醫師戴嘉明 (照片由受訪者提供)

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