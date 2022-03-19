春分24節氣｜家長注意濕疹小朋友復發　中醫建議3款湯水袪濕健脾

踏入3月是24節氣中最潮濕的「春分」，冬去春來，雖然嚴寒已去，氣溫稍為回升，但見晝熱夜涼，註冊中醫師陳洛建議現是養生好時機，可吃兩款氣味刺激食材以驅散陰寒。另外，因降雨量增多，令濕重徵狀加劇，陳醫師提醒家長，如小朋友患有濕疹者，易會復發及加重，她特別介紹三種湯水，一家人一週飲可用兩至三次，能健運脾胃、除濕化濁。
「春分者，陰陽相半也」，古時春分又稱「日中」，意味一日的白天和黑夜平分，各占12小時。陳洛醫師:「冬去春來，雖然嚴寒已去，氣溫稍為回升，但見晝熱夜涼，需注意適當保暖。而踏入春分正是自然界萬物陽氣舒展、升發的時候，人當順應自然，此時養生尤以養陽為重，飲食中可稍吃一些氣味刺激之品，有驅散陰寒的作用。」
建議大家可吃以下兩種常見食材：
陳醫師指出以上兩種食材皆氣味濃郁而且屬陽性食物，「能助陽補氣，從而驅散陰寒，更有助疏調肝氣。但要注意體質較熱人士不宜過量食用，否則助火生熱。」
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注意濕疹復發
另一方面，隨著天氣回暖，降雨量增多，空氣濕度漸漸上升，若果自身陽氣不足，未能適應天氣的變化而受影響，就會出現濕重的徵狀。一般人可能會感到精神疲乏、頭項四肢重墜感、浮腫、或出現食慾減退、脘腹滿悶、大便黏膩等情況；脾胃較虛弱人士則容易出現大便反覆溏瀉的症狀；素有濕疹人士，更會因為外界濕氣重而令濕疹復發或加重。以下介紹三種湯水，一週飲用兩至三次，能健運脾胃、除濕化濁。
春分宜飲三款湯水:
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