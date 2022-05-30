小朋友話自己「乖」原來信唔過？家長要咁問幼兒先會明

早前，有位朋友向筆者表示非常擔心正就讀幼稚園的兒子（Hayden）的學習情況。朋友印象中的Hayden非常「乖」，愛學習。下課後，朋友時不時也會問Hayden在幼稚園表現如何。「他總是說好，有時也會跟我分享學了什麼，老師也沒有投訴他表現不佳呢！」

【編按：作者為名校升學面試顧問鄧家豪】



上網課「現形」？

停止面授課期間，朋友發現Hayden在家上網課時非但不回答老師提問，還忽然唱歌，跟她想像中Hayden上課的情況截然不同，令她非常詫異。筆者問朋友有沒有為Hayden說明上網課時應當如何，朋友說：「我叫他要『乖』，要專心，還告訴他如果『乖』，課後和他一起玩動物角色扮演遊戲。」筆者聽後，覺得「乖」正是問題所在。

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「乖」是什麼？

「乖」沒有統一標準或定義，甚至是一個「活」的概念，內裏規範的行為經常更改。莫說學童無法清晰了解「乖」的標準，家長一樣只能籠統地說明。「乖」是令親子溝通產生誤會的最常見「形容詞」。

向學童精確地表達要求

當家長與年幼子女溝通時，應避免使用虛無或模凌兩可的概念，其中包括家長以為「理所當然」的「常識」，例如「乖」、「專心」和「積極」等。家長應向子女說明「專心」上課要有哪些行為和避免哪些，若希望子女回答老師所問，應告訴子女「老師提問時，你懂就要回答，不懂要跟老師說不懂啊！」與幼年子女溝通時，家長用詞要準確和直接，內容要簡單。若指令涉及獎懲，家長更加要小心用詞，隨時令子女覺得家長出爾反爾。

年幼學童的世界沒有成年人那樣複雜的諸多「約定俗成」，除了避免表達時使用模糊不清的概念，也可以嘗試用予明確指示代替提問。當家長想問年幼子女「返學乖唔乖呀？」之時，不如要他說一下幼稚園學了的生字或講一個上課時聽到的故事。

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「現形」後的Hayden 變「乖」了

聽完家長指示幼童時的「常犯錯誤」後，筆者的朋友清晰告訴Hayden上網課時不可以離開座位，老師批准前不可唱歌說話。朋友說：「Hayden現在『乖』了很多，上課不再『遊魂』了！」

祝Hayden快高長大，儘快知道「遊魂」是什麼呢！

鄧家豪

-香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；御學軒教育集團董事；名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，即將完成碩士課程，並計劃攻讀教育博士學位。

