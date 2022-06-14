兒童身高｜早熟或可致發育提早完結　診斷骨齡助判斷孩子成長狀況

現代兒童早熟案例越來越多，這讓許多家長憂心重重，但在醫學上，兒童有二種年齡計算方式，一種是生理年齡（Chronological age），另一種是骨骼年齡（Skeletal age or bone age），台灣振興醫院兒童醫學部新生兒科主任喻永生表示，診斷兒童性早熟問題的關鍵標準之一是骨齡，因人體身高增長在於骨頭成長情形及生長板（growth plate）是否癒合，一旦癒合表示骨骼成長結束，人體不易再增高，因此當骨齡符合實際生理年齡時即為正常發育，而骨齡與生理年齡差異較大時，可判定為早熟或者晚熟。



正確認識兒童生長 骨骼生長有自己的節奏

針對生理年齡、骨骼年齡的差異，喻永生說明，生理年齡是由出生日算起之實際年齡，而骨骼年齡則是反映骨骼成熟度的人工評估年齡。評估骨骼年齡的基礎是根據身體在發育過程之中，各個骨化中心（ossification center）會有一定的出現次序和成熟時間，因此骨骼年齡代表的是在某個時間點上骨骼成熟階段的平均值。

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喻永生指出，兒童身體在發育過程中，各個骨化中心都會經過相似的階段過程，包括出現、發育及成熟階段。相同生理年齡的兒童可能會有截然不同的骨骼年齡，而骨骼年齡會影響到青春期出現的早晚及最後的身高表現。

此外，每個兒童的骨骼成熟過程，都會有自己特殊的節奏，是根據個人的先天因素（子宮內發育過程、母親之營養疾病、環境之污染）、遺傳因素（人種、基因、性別）及後天因素（飲食、運動、睡眠、內分泌、藥物、疾病、環境賀爾蒙）而形成的。

孩子成長階段，許多家長都會擔心是否早熟，甚至到醫院求診，喻永生認為，相對於生理年齡、身高、體重，骨骼年齡是種反應身體發育成熟階段上較可靠的指標。他也舉例，除了臨床診斷及治療的應用外，在體育科研領域，骨齡是預測運動員發育及選秀的關鍵指標；在法醫學領域，骨齡則作為鑒定年齡的重要手段，有助於精準量刑。

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判斷骨齡方式 左手比右手更適合照X光

喻永生坦言，近年來兒童肥胖問題日漸突出，性早熟患病率逐年上升，這些小兒內分泌問題的發生，與遺傳、環境因素及生活方式密切相關，而診斷該類疾病的關鍵指標之一就是骨齡。加上人體身高的增長關鍵在於骨頭成長的情形以及生長板（又稱骨骺板）是否已經癒合，一旦生長板癒合表示骨骼成長結束，人體將不容易再增高。

針對骨齡的評估方式，喻永生指出，目前以左手掌X光片來評估是最普遍使用的方式，因為手掌的骨節很多，骨化中心也多，較容易比較出不同階段的骨骼發育。在1900年代早期的人就決定統一以左側身體做人體測量之標準，一般來說慣用右手的人多，相對地右手也較容易受傷，因此評估左手比右手來的穩定可靠。

喻永生也補充，左手X光照射遠離身體重要器官，相對於頸椎X光照射，對身體內臟器官如甲狀腺影響較少。照一張標準之左手骨齡X光所接受之放射線劑量約0.0001-0.1mSV，相當於處在大自然環境自然輻射中20分鐘或坐飛機在高空中2分鐘之輻射劑量，是可被接受的。

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骨齡X光片正確照法 醫生提7個注意事項

關於左手X光照射的照射方式，喻永生提出7個注意 事項：

‧Point 1：左手面向下，平放在片夾上，指頭外展，由手背向手掌方向照射。

‧Point 2：中指方向應保持與前臂之方向相同，成一直線。

‧Point 3：手指自然平放，不必緊壓片夾，拇指自然外展約30度角。

‧Point 4：X光照射管中心點，應對準中指第3指節之節結末端（約在手背正中心）。

‧Point 5：X光照射管應垂直片夾照射，與片夾之距離76厘米。

‧Point 6：X光之設定在45至60kVp（依年齡略調整）。

‧Point 7：X光照射範圍，包含橈骨與尺骨手腕側3至4厘米即足夠，不必太多。



喻永生提醒，民眾在骨齡攝影檢查前應去除手上飾品，以免干擾指骨成像，雖然X 光暴露成像時間僅僅數秒鐘，如果無法配合的兒童不僅檢查時間延長，且當X 光攝影檢查如有移動假影、位置偏移等，以致需重複照射，不僅會增加輻射線暴露劑量，同時也無法提供良好的影像提供臨床治療的參考，因此需要家長協助陪同安撫小朋友。

醫生評估骨齡區分6時期 每個年齡關注重點都不同

當醫生拿到左手X光照後會如何評估骨齡，喻永生表示，臨床醫生骨齡評估關注重點大致區分為7個時期，嬰兒期、幼兒期、青春期前期、青春早期與中期、青春期晚期、青春期後。

嬰兒期

女性從出生到10個月，男性從出生到14個月，以評估腕骨及橈骨骺為主。

幼兒期

女性從10個月到2歲，男性從14個月到3歲，主要看手部長骨骨骺板的數目。

青春期前期

女性從2歲到7歲，男性從3歲到9歲，主要評估指骨骨骺板的大小，未完全成型的尺骨、橈骨骨骺板。

青春期早期與中期

女性從7歲到13歲，男性從9 歲到14 歲，主要評估遠端指骨（第1）和中間指骨（第2）指骨骨骺板的大小，在姆指骨與第一掌骨間的芝麻骨（sesamoid）是這個時期的重要參考點。

青春期晚期

女性從13歲到15歲；男性從14歲到16歲，主要評估骨骺板與骨骼結合的程度。

青春期後

女性從15歲到17歲；男性從16歲到19歲，以評估尺骨橈骨與其骨骺板結合程度為主。

最後，喻永生強調，當骨齡符合實際生理年齡時即為正常發育，反之骨齡與生理年齡差異較大時，可判定為早熟或者晚熟，骨齡的異常多半與內分泌有關，專業的兒童內分泌科醫生會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現，提供最適切的建議與治療。骨齡攝影檢查輻射劑量甚低，執行檢查時放射師也會適當地提供受檢者輻射防護，家長無需擔憂輻射的安全。

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