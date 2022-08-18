兒子好奇心重愛探索 宋熙年：互動遊戲能營造愉快學習

放暑假了，很多父母也會帶仔女到不同地方遊玩、散心，星媽宋熙年也不例外，她帶同大仔Damon到賽馬會童亮遊樂園遊玩！由賽馬會童亮計劃主辦的「賽馬會童亮遊樂園」將於8月18日至22日期間假愉景新城地下大電視中庭舉行，每日由中午12時至晚上8時開放，入場費用全免！



大門已經看到麥兜與春田花花小朋友迎接大家，邀請大小朋友到「賽馬會童亮遊樂園」遊玩。活動讓 6 歲或以下的小朋友於遊戲中學習，同時促進親子關係，更可以互動形式認識「優質刺激」。

賽馬會童亮遊樂園

星媽宋熙年率先帶同大仔Damon去3大必玩區域遊玩，包括：多感官閱讀區、動感體能遊戲區、STEAM區。Damon 全程非常興奮、雀躍，到不同展區也展示好奇心到處探索。相信愛拼砌、組裝的他，應該很愛STEAM區，因為可以透過觸碰、設計去 DIY迴力車！

星媽宋熙年與同大仔Damon

👉🏻👉🏻文章底部有3大必玩區域介紹👈🏻👈🏻

星媽宋熙年：樂意帶仔仔多出外遊玩，了解自己喜好和樂趣

宋熙年表示現階段都很愛帶兩位仔仔到處遊玩，面對活力十足的兩孩是有點吃力，但看到他們開心就一切也很值得。而且這年紀的小朋友凡事也很好奇，一到達新環境就會滿場跑，「他們會周圍摸、放東西到口裡，看少一陣子也不行」宋續說。但她說充滿好奇心未嘗不可，多接觸、多玩才知道喜好和樂趣。

透過遊戲了解兩孩喜好

透過一段時間觀察，她表示兩孩的喜好、個性不一樣。縱使細仔Jamie很仰慕哥哥，「哥哥走到哪裡，弟弟也會緊接著」，但二人一起玩耍後，很快就會投入在自己想再玩或有興趣的項目上。

她發現大仔動靜皆宜，既愛組裝、拼砌、愛發問，同時又愛閱讀，能夠自己靜靜坐下看書。而細仔則偏愛活動量大的活動，例如攀爬、體力的活動，不過耐性未及哥哥高，靜態活動未能完全投入，相信往後自制能力會更好。

星媽宋熙年與同大仔Damon

活用家居資源，同時也能提升遊戲趣味和互動性

她分享跟兒子玩樂的時刻，表示如果家庭沒有購買教學、教材的玩具，其實是可以借助家居資源，自行發揮創意。

例如透過圖畫字卡，跟小朋友創作故事，從而認識顏色、動物、人物，更可邀請小朋友想像故事中的人物感受；或者利用幼扁木棒（雪條棍）與小朋友黏貼、數數目、填色等，同樣都「夠玩半日」；甚至乎玩積木，都可以設定很多挑戰，或者要砌出高樓大廈或車子等。這些遊戲運用小技巧或挑戰，都能充滿趣味，不知不覺學習很多技能。

家長投入感、互動性是對孩子學習尤其重要

她認為家長是容易感染小朋友，如果家長保持正面心態或想法，或者在遊戲時「陪玩」投入感非常大，小朋友也能容易跟著步伐，投入遊戲學習之中。

縱使小朋友非常愛發問，可能令家長感到煩厭，「其實都係好奇心」她解釋。好奇心不就是很重要嗎？是新世代很重視的個人元素，如沉悶地跟著指引，就會影響學習的主動性。此時也不要認為孩子是「百厭」，其實是好奇心大，到處探索也不是壞事。而且孩子是認為父母是值得信任的人、知多識廣，所以才凡事向父母查問而已。

她大讚老公Jason就是專業陪玩員，哄小朋友或陪玩是完全沒有問題，更能讓孩子容易打開心扉，認定他是朋友！她認為丈夫的同理心和耐性很強，同時以小朋友角度去看，較容易明白孩子的動機。其中這點也很重要，每當家長以高姿態或命令式說教，很容易令孩子反感或反抗，故家長也要注意這些技巧。

未有計劃讓兩孩參與訓練課程或學習班

她續指，暫時都是希望兩孩開心愉快下學習，未有安排對應的課程、訓練。她不希望安排特定的興趣班、面試訓練或強迫孩子看書、反而是希望他們多玩，不論是戶外環境或者室內遊玩設施，也要多去玩。

多玩才能了解他們的喜好，她再表示「童年就是要玩」嘛！

8月尾回澳洲探親

她表示父母只看過細仔Jamie一面，而且亦很掛念雙親。所以她在8月尾舉家到澳洲探親，計劃逗留6星期，同時希望多讓兩孩到訪不同地方，欣賞名勝同時接觸大自然，多多見識。

她續言，在疫情期間更深明親情、友情的重要，望大家多關心身邊人，同時珍惜每次相聚機會。

賽馬會童亮遊樂園

必玩區域1：多感官閱讀區

多感官閱讀區內設有親子共讀工作坊及親子閱讀區，鼓勵家長多與小朋友共讀，以加強小朋友對詞彙的掌握、溝通能力及閱讀能力。親子共讀工作坊的書籍和內容由賽馬會童亮計劃專家團隊精心挑選和設計，並由閱讀大使帶領閱讀，同時與家長分享親子共讀技巧，增進親子交流。而親子閱讀區更備有多本適合幼兒之書籍，讓小朋友於家長陪伴下共讀或自主閱讀，享受閱讀樂趣。

必玩區域2：動感體能遊戲區

動感體能遊戲區內設有大型可愛棋盤，讓家長與小朋友一同身體力行地參與遊戲。當中設計的遊戲除了訓練小朋友的肌肉及身體協調能力之外，更提供不同感官刺激予小朋友，同時促進親子互動。

必玩區域3：STEAM區

STEAM區設有創科思維互動工作坊，透過參與工作坊的活動，啟發幼兒思考，訓練他們的解難能力，從中學習不同領域的知識，包括科學、科技、工程、藝術及數學。精選活動包括DIY迴力車及DIY迷你旋轉木馬工作坊，讓孩子於家長的鼓勵和協助下，學習自己動手設計及裝嵌，啟發思考。

免費贏取限量版麥兜禮品

趣味十足的「賽馬會童亮遊樂園」入場費用全免！入場小朋友更有機會免費獲取限量麥兜禮品，家長只要向現場工作人員索取遊戲咭，完成指定活動，再訂閱賽馬會童亮計劃的YouTube頻道便成。8月18日起記得帶同孩子前往參加，與孩子享受優質親子時間！

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