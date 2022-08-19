賴慰玲囝囝劍擊比賽扭轉劣勢奪亞 媽媽：出場殺敵英姿好心動！

星媽賴慰玲事業、家庭兩得意，演藝上獲得很多觀眾認同，亦能夠演活各種角色，演技精湛。家庭方面，雖然她較少在社交網站分享與家人的日常，但近日卻忍不住稱讚囝囝。她在社交網站貼上囝囝參加劍擊比賽的點滴，起初以為是小朋友普通玩意，怎知愈看愈刺激，她更謂「阿仔上場殺敵令我心動了」！



被兒子永不放棄精神而感動

星媽賴慰玲囝囝Marat（也也）已經4歲半大了，近期他正參加劍擊比賽，賴慰玲亦就在社交網貼出多張囝囝劍擊比賽時的照片，更得獲亞軍，賴慰玲稱「冠軍賽8:6輸兩分，拎咗亞軍，贏咗父母的"Proud of you!!」。

原先她以為只是普通小朋友比賽，更寫道：

「第一場 我影夠相 諗住差不多

第二場 佢話5:4 好似自己係5

第三場 好似又贏咗

第四場 我開始認真睇 輸1:4反超前 5:4 好癲

八強賽 我開始好緊張 佢簡直想刺穿人

四強賽 我先發覺佢係全場唯一連贏6場」

她續指，旁邊位媽媽也說囝囝Marat（也也）好好睇，那種永不放棄精神好好睇！她聽後便忍著，否則又會「喊到跪低」。

賴慰玲社交網站貼文

看到兒子英姿感到心動

賴慰玲更稱囝囝技術不算是最好，但旁人也看得出鬥心最強：「每次聽到自己個名出場，就立刻戴上面罩準備上場殺敵的英姿，真係好令老母心動，沒什麼比一起經歷更動心。」

張家朗勉勵小學員：別讓比賽成敗變成心理包袱

花劍港隊代表張家朗早前勇奪本港史上第二面奧運金牌，他回港後也積極培訓新血，除了向小學員親授劍技，例如弓步前刺、前進步、後退步等動作的技巧等，更向學員分享勉勵說話，非常值得謹記。他說「無論劍擊或生活遇上甚麼困難，也別輕言放棄，必須堅持努力嘗試，若太介意勝敗，反會失去信心，失卻對劍擊運動的樂趣。」，其中這句說話應用任何層面也可以，只要仍鍾意這類運動，相信堅持下去一定有希望，同時也要相信自己。

張家朗與蔡俊彥爭冠。（鄭子峰攝）

張家朗出席「小劍神」培訓計劃，向表現卓越的學員親身教授劍技。（啟德體育園提供）

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