港媽分享365天卡通飯盒相成績表 為兒子開心每朝５點起身煮飯

準備小朋友飯盒不是一件易事！既要吸引他的眼球，亦要營養均衡，同時要控制時間！時間就是說提早準備飯盒、預留時間讓食物放涼，再送到學校給小朋友，每項程序都是時間！有港媽在網上分享，一年365日的卡通飯盒相片，更稱「好像自己的廚藝成績表回顧」！她又謂，更試過凌晨五點起身為兒子準備飯盒，為的就是他吃得開心、吃到滿足！



網上大曬 365日 的卡通飯盒造型照

港媽在「小學小息茶點+便當關注組」上載多張卡通造型飯盒相片，卡通造型非常豐富，包括屁屁偵探、蠟筆小新、角落生物、布甸狗、比卡超及柴犬等等。她稱看著這一年來的飯盒相片，好像自己的廚藝的成續表，而推動力是源自於兒子的開心及滿足表情。

天氣冷時，她更是凌晨五時起身整作飯盒；天氣炎熱時，為避免細菌滋生，她改為中午時煮好飯盒，再帶同妹妹到校送飯盒，寧靜「走兩轉」，也希望仔仔飯盒是新鮮的！

👉🏻👉🏻圖輯：卡通飯盒造型👈🏻👈🏻

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卡通飯盒靈感來自於仔仔

她提到，製作飯盒都是想仔仔願意吃、吃到足夠的營養。而飯盒取材於兒子喜愛的卡通人物，或參考其他飯盒達人的設計，設計方向是容易又吸睛的，同時避免多汁食物，防止細菌滋生。

而飯盒設計上也要花點心思和注意細節，如果做飯團的話，可選用保鮮紙以製作造型，扭得實些就不易散開；避免用上多醬汁的食物，因為飯盒是室溫狀態；天氣涼時就早上製作，預先準備保冷劑和保溫袋。重點是，食物待涼後再放入飯盒，避免滋生細菌；天氣熱時就改為中午製作，都是要放涼後再放入飯盒。

花些心思處理孩子吃不喜歡的食物

她謂，大小朋友都有不喜愛的食物，難以全部食物都願意吃。為了孩子吸引多元化、豐富的營養，她會花些心思處理孩子不愛吃的食物，令孩子不知不覺地吃進肚子！

孩子不愛吃紅蘿蔔，她就將紅蘿蔔切得很細碎再混入其他食物，譬如製作蔬菜薯餅，他就不知不覺吃掉了；孩子不愛吃一塊塊的翠玉瓜，她就將翠玉瓜刨絲製成翠玉瓜麵，再混入芝麻醬，開胃又彈牙，瞬間就清光了！以心思改變食物形狀，再拌入喜愛的食物，叫孩子怎樣抗拒呢？



《本文經鄭小b之成長日誌授權轉載》

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