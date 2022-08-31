開學系列｜多網課少外出港童近視發病率急增 即睇減慢近視方法

受疫情影響，多間學校停課或採取社交距離，學童在疫情期間接觸電子產品機會日增，不論上課或課後活動同樣要用電子產品來增進知識或完成習作。香港中文大學（中大）醫學院早前發表的一項研究顯示*，疫情令生活及學習模式改變，引致日常戶外活動減少，導致香港學童出現「近視爆發式增長」（myopia boom）。



中大醫學院眼科及視覺科學學系早前進行的一項前瞻性研究，評估在新冠疫情期間，香港學童近視發病率和近視情況所受到的影響。研究揭港童近視發病率為疫情前的2.5倍，團隊呼籲各界關注學童近視問題，並教導學童近視預防方法。

學童平均每日有7小時面對電子屏幕 戶外活動卻只有24分鐘

研究團隊於2019年12月至2020年1月，即疫情影響時期，這時期影響市民日常生活和教育界教授模式。團隊招募了709名6至8歲兒童參與研究並隨訪八個月，了解他們的視力發展。對照組為1,084名同年齡層的兒童，他們在2020年1月前已完成三年的隨訪。團隊為參加者檢查視力，並了解他們近距離工作的習慣（包括閱讀及觀看電子屏幕）和進行戶外活動的時間。

結果顯示新冠疫情組的學童近視發病率為疫情前的2.5倍，近視加深情況亦明顯變差。

圖/香港中文大學研究報告

近視有機會引致青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障

深近視（600度或以上）會導致一些致盲併發症，包括青光眼、黃斑病變、視網膜脫落和白內障。雖然現時戴眼鏡或進行激光屈光手術能夠幫助改善視力，但始終先預防會比較好，尤其是把握學童年幼階段。

中大醫學院眼科任卓昇醫生：學童需多到戶外活動、改善使用電子產品習慣

研究的首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇醫生表示：「我們發現在新冠疫情期間有更多學童患上近視，而有近視的小朋友加深速度亦變快，這與他們進行戶外活動的時間顯著減少和近距離工作時數增加息息相關。多進行戶外活動、適量接觸陽光以增加分泌多巴胺有助預防及減慢近視加深，我們建議學童每天花2小時或每週14小時接觸戶外環境。與此同時，我們亦需要解決目前對電子產品日益依賴的問題。隨著越來越多的課堂須在線上進行，利用電子產品閱讀和寫作的習慣日漸普及，導致孩子們近距離工作時間也越來越多。老師和家長應幫助孩子養成健康使用電子產品的習慣，適時讓眼睛得到充分休息。在預防兒童近視加深方面，現時亦能夠透過藥物或光學方法有效控制情況，減低風險。」

*香港中文大學（中大）中大醫學院眼科及視覺科學學系 港童近視發病率和近視情況研究

https://www.cpr.cuhk.edu.hk/tc/press/cuhk-study-demonstrates-a-2-5-fold-increase-in-myopia-incidence-in-children-during-covid-19-pandemic-due-to-less-time-outdoors-and-more-time-on-screens/

衛生署學生健康服務：五大近視預防方法

1. 培養良好的習慣

－閱讀及進行精細工作時，眼睛距離書本最少30厘米。

－不要躺在床上閱讀，因這樣會不自覺地把書本移近眼睛。

－切勿在光線不足的地方閱讀。

－當使用屏幕產品20至30分鐘後，應小休20至30秒 。

－應經常轉換姿勢、眨眼及進行肌肉鬆弛運動。

－使用電子屏 幕 產 品 時 ， 眼睛與電腦顯示屏幕的距離位置應保持最少50 厘米， 與平板個人電腦或電子書籍保持最少40 厘米，與智能電話保持最少30 厘米距離。

－6至12歲學童應限制每天花少於兩小時在電子屏幕產品上作娛樂用途。

－12至18歲學童應避免長時間面對屏幕。

2. 適當的光線處理

－閱讀時用裝在天花的燈，燈光要均勻，有足夠光度而無刺眼的眩光。

－如果使用檯燈， 用右手寫字的，光線應從左上角照射； 用左手寫字的，光線應從右上角照射。 光線不應直接射入眼睛。

－ 看電視時， 應亮起室內燈光。

3. 選擇適當的印刷品

－粗劣的印刷品容易令眼睛疲勞。印刷品字體的大細要適中、清晰，而字行間要有足夠的距離。

－反光紙張會產生眩光，長時間閱讀會令眼睛疲勞。

－深顏色的紙張會影響清晰度，增加閱讀的困難。

4.保持身體及眼睛健康

－注意飲食均衡，進食多些五穀類及蔬果類的食物，吃適量的肉類，少吃高脂肪食物。

－多進食含豐富維他命A的食物，如番茄及胡蘿蔔，幫助眼睛健康成長。

－充足的睡眠使眼睛得到休息。

5. 定期視力檢查，有需要時配戴眼鏡

－每年檢查眼睛一次， 如發現因患有近視而影響到學業或日常生活， 便應配戴眼鏡。

－眼鏡能矯正視力， 但不能治好或防止近視加深。而不配戴眼鏡或將眼鏡度數刻意減淺，不但不能減低近視加深的速度，反而令視力模糊，可能會影響學業。

來源：https://www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ev/health_ev_nea.html點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓