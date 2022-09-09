19歲爸爸嫌1歲B太吵鎖入車5小時 車內溫度高達54°C BB活活熱死

在高溫下，車內溫度會變得非常高，如果沒有通風或開冷氣，留在車內容易導致中暑！美國一名年僅19歲的爸爸因嫌1歲兒子很吵，於是將他留在車內長達 5 小時，令兒子活活熱死，最終他被控謀殺、過失殺人及2項危害兒童的罪名，現時關押在監獄中候審。



據美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，事發於９月1日，美國俄亥俄州新費城（New Philadelphia）的19歲爸爸Landon Parrott因覺得兒子太吵，於是在早上8時30分就將剛剛1歲大的兒子Kyler獨留在車。直至下午1時50分，他準備接妻子下班時，才發現兒子在車內失去知覺，並在下午2時帶兒子到醫院搶救，惟最終證實不治。

爸爸Landon起初辯稱自己去廁所一陣子，回來後才發現兒子失去知覺，直至警方出示相關閉路電視片段後，他才承認是故意這樣做的，原因是不想要男童在家裡打擾他。據調查發現，當天戶外溫度約攝氏30度，而車內溫度更高達54度，即是Landon知道在車內有中暑的機會，但仍然做出該行為。警方亦說「而這個孩子被綁在汽車座椅上，沒有水、沒有冷氣，就這樣活活沖熱死。當看到這個情況，真是令人心碎。」

最終，Landon被控謀殺、過失殺人及2項危害兒童的罪名，目前關押在監獄中候審，保釋金為25萬美元（約195萬港元）。

孩子若輕微中暑該怎麼辦？（按圖了解）



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中暑徵兆及成因

倘若中暑，寶寶會出現臉部發燙、膚色紅潤，但觸感乾燥，伴有煩躁不安、哭鬧，呼吸及脈搏加速等症狀；嚴重時，可能會有四肢無力、活動力不佳、暈眩、抽搐，甚至昏迷的狀況發生。

很多爸爸媽媽可能會利用家中哥哥姐姐放暑假，帶着全家大小一同出遊，如果家中剛好又有個小寶寶，就要特別注意中暑的問題。中暑的發生多半是因為長時間處在高溫、濕熱、無風的環境，例如：塞車時坐在車內、沒有遮蔽物的遊樂區等，就容易造成身體排熱不正常，引起中暑的現象。

輕微中暑時，該如何處理？

如果孩子出現的症狀比較嚴重，有明顯不適，或出現高燒時，就要趕快就醫治療，以免發生熱衰竭等危險，如果寶寶只是太熱而稍有不舒服，那麼可採取以下方法來緩解：

1. 帶到涼爽地點

先把寶寶帶到涼爽、有遮蔽的地方，幫寶寶寬衣解帶並搧風。避免再帶寶寶到炎熱的地方。

2. 用濕毛巾擦拭身體

利用溫涼濕毛巾擦拭寶寶的身體，或以溫涼毛巾敷在寶寶身上，幫助寶寶排熱。不建議使用冰水，因為冰水會使皮膚血管收縮，導致血流受阻，反而無助於散熱。

3. 補充水分

餵寶寶多喝一些冷水，讓身體補充足夠的水分，必要時可補充電解質，但有嘔吐或意識不清時，則勿強迫給水。

4. 觀察

如果寶寶休息過後，體力、氣色恢復正常，應該就沒有甚麼問題，如果寶寶還是活動力不佳、有不舒服的反應，最好還是就醫檢查。

小朋友出現以下徵狀 可能是中暑

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兒科專科醫生陳欣永表示，人在天熱時會出汗是想藉由皮膚上的汗水，幫助身體降溫，帶走熱力。當出汗也無法幫小朋友降低體度，中央溫度愈來愈的時候，便有機會出現中暑情況。由於流失太多水份，會出現脫水情況家長如發現小朋友出現以下6個徵狀，便可能是中暑，當中包括：面青口唇白、有反胃的感覺甚至想嘔吐、小朋友動作開始遲緩、頭痛及頭暈、體溫十分熱。

戶外活動事前準備及中暑處理方法

陳醫生指，即使只是出現上述較輕微的徵狀也建議馬上停止所有活動，要帶小朋友去陰涼、有冷氣地方，有風扇的便吹風扇，馬上補充水份或份電解質的運動飲品，亦可以脫下部分衣物散熱。如小朋友出現肌肉抽筋、休克等更嚴重反應，便應打緊急熱線求助。

事前方面，陳醫生指，首先要避免中午時份進行活動，另外亦要評估活動運動程度，如戴上口罩便不適宜太劇烈。家長亦盡量為小朋友準備薄身及寬鬆的淺色衫褲，帶備充足的飲用水及毛巾，防曬方面可以帶帽、太陽傘。另外，不太建議用退熱貼幫助散熱，因為退熱貼主要是給發燒人士使用，在戶外的效用不大。