【夏天防中暑】戶外活動易中暑　見到呢幾個徵狀馬上停止活動

香港的夏天可算是相當難受，酷熱的天氣加上高廈林立、密不透風，家長和小朋友進行戶外活動時都要格外留心。尤其是現在疫情未完，大部分時間都需要戴上口罩，令身體的散熱能力更加受限，中暑後果更可大可小，因此要未雨綢繆，學識如何應對。

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小朋友出現以下徵狀 可能是中暑

兒科專科醫生陳欣永表示，人在天熱時會出汗是想藉由皮膚上的汗水，幫助身體降溫，帶走熱力。當出汗也無法幫小朋友降低體度，中央溫度愈來愈的時候，便有機會出現中暑情況。由於流失太多水份，會出現脫水情況家長如發現小朋友出現以下徵狀，便可能是中暑，當中包括：面青口唇白、有反胃的感覺甚至想嘔吐、小朋友動作開始遲緩、頭痛及頭暈、體溫十分熱。

戶外活動事前準備及中暑處理方法

陳醫生指，即使只是出現上述較輕微的徵狀也建議馬上停止所有活動，要帶小朋友去陰涼、有冷氣地方，有風扇的便吹風扇，馬上補充水份或份電解質的運動飲品，亦可以脫下部分衣物散熱。如小朋友出現肌肉抽筋、休克等更嚴重反應，便應打緊急熱線求助。

事前方面，陳醫生指，首先要避免中午時份進行活動，另外亦要評估活動運動程度，如戴上口罩便不適宜太劇烈。家長亦盡量為小朋友準備薄身及寬鬆的淺色衫褲，帶備充足的飲用水及毛巾，防曬方面可以帶帽、太陽傘。另外，不太建議用退熱貼幫助散熱，因為退熱貼主要是給發燒人士使用，在戶外的效用不大。

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