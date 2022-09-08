開學系列│重口味零食熱賣 營養師:小朋友吃後可致多種健康問題

新學年開始，不少家長也會為小朋友準備小食、零食，讓他們在學習時可以稍作休息，但家長在選購零食時，往往會先考慮子女喜好，而近日發現，市面上不少商店、超市、便利店等也有出售內地出產的重口味零食，價格便宜；而不少店鋪更開設於中、小學附近，記者即場購買幾款零食，並向註冊營養師李杏榆查詢，她看到食物標籤後直言:「睇到心驚膽跳，愈睇愈唔對路，」指出小朋友吃後不但有機會致多動症，甚至會出現以下問題。



香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）直言，市面出售的兒童小食內的添加劑成分很多，「小朋友零食普遍都係較高糖分、或較高脂，正因為要令該零食變得吸引，例如是顏色、味道、外觀，所以小朋友零食會多加色素、調味料等合成物，相比起糖分、鈉含量或熱量來說，我覺得零食中的添加劑則更需注意。」

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李杏榆直指在看到幾款來自內地的零食時，感到「一路睇一路心驚膽跳，愈睇愈唔對路」，當中的魔芋爽內更有成分不明的添加劑，她說:「入面有些成分連香港也很少見到，如『複合調味料』、『食用香精香料』，這些到底是什麼?有些『X酸』成分，可能很多人都未見過，亦好少用到，這些我們都不太知道的成分，甚至連消委會也很少用這些成分做化驗，我們就很難知道這種食物的食用安全，尤其是對小朋友。」

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除此之外，李杏榆指大部分本地小食常用的成分都會註明加入了哪些添加劑，「例如有個魚仔餅就很坦白會寫明增味劑用了3種E，增稠劑又用了2種E、酸度甜味劑用了4種、甜味劑用了3種，但是加在一起，整體的合成添加劑就會有好多種類，小朋友對於消化這些添加劑的能力一定較成年人弱，所以我個人覺得揀選健康零食來說，愈少添加物愈好。」

小朋友一旦進食這些化學成分，或非天然零食，對身體會造成以下影響，李杏榆說:「但因為而家未有太多大型數據顯示小朋友食多咗會有咩影響，反過來最多都係搵動物做測試，或者研究啲患糖尿病人士及無患糖尿病人士做比較，睇他們過去十年食哪種食物來做比較，但就沒有一類人願意做白老鼠實驗來看吃得多添加劑會什麼影響。所以沒有一個很確實的科學實證，但普遍研究是指有機會增加類雌激素，影響雌激素、荷爾蒙的平衡；在小朋友發育期間，最重要的其中一件事是所有荷爾蒙的平衡，當中包括是性的雌激素、生長激素或其他荷爾蒙，而之前也有研究指出，如果進食過多人造糖分，也有機會導致小朋友出現多動情況。」

（photoAC圖片）

李杏榆建議家長要:「可以的話，選擇零食時，愈少添加成分愈好，愈簡單愈好。」

作為媽媽的李杏榆，直言隨住自己的小朋友開始長大，對選擇小食時都會鬆懈了，但她有些底線是她緊守的，「千萬不要將零食當正餐；不要在小朋友肚餓時給他們零食；最忌如果晚飯前小朋友覺得肚餓，但又未夠鐘開飯，比零食佢食住先；反而我就會將零食變成飯後甜品或獎賞，食完正餐先食剛才想食的少少零食。一旦小朋友放學有少少肚餓，小學、幼稚園也好，很多時家長都會預先買定不健康零食，這個也是其中一個零食陷阱，所以如果可以的話，最好給他食三文治、生果等，再跟他們說待食完晚飯後再吃零食、或者糖果，千萬不能將零食當作正餐，或是肚餓時吃的替代品。」