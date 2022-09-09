中秋節│玩燈籠注意宜忌 家長要留意呢個位 最易割傷小朋友

一年容易又中秋，在這個傳統節日大家也會買燈籠應節一番，4大長老更加喜歡買燈籠給小朋友，因為燈籠意味人丁興旺，視為吉祥好意頭，但原來傳統上玩燈籠也有不少宜忌。而現時五花八門的燈籠更潛藏不少危機，家長要注意8個安全事項，大時大節，玩得開心又放心。



相傳燈籠在傳統玄學中，是吉祥的象徵，由於「燈」與「丁」發音相近，有財源滾滾，人丁興旺之意。但原來當中也有不少講究之處，首先，燈籠不可以重復使用，即今年的燈籠不能留到明年，由於古時的燈籠都是點蠟燭，故人們會以「碰燈」方式銷毀，即將燈籠互相一撞，燈籠著火後銷毀，來年再用新的燈籠，迎接好運。

現代人為了安全起見，都會改用電燈籠取代蠟燭燈籠，但其實電燈籠也有不少危險，值得家長注意；為了吸引小朋友目光，市面推出的手提燈籠，造型及材質愈來愈多元化，台灣經濟部標準檢驗局早前特別呼籲，家長選購手提燈籠給孩子玩耍時，必須留意以下8大安全要點：

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1. 應選購買有貼附「商品檢驗標識」的燈籠。

2.注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警告字眼及使用方法等內容。

3.檢查手提燈籠本體是否有銳邊，確保兒童玩耍時不被割傷。

4.注意燈籠的提繩、手柄、電線不可過長，以免孩子使用時發生繞頸危險。

5.檢查手提燈籠組裝零件是否牢固及其小物件是否易鬆脫，防止兒童誤吞。

6.注意電池的正負極標示，若須使用二顆以上電池時，應避免混用不同牌子、材質或規格的電池，避免發生過熱發燙的意外。

7.選擇適合兒童年齡的燈籠玩具，勿將非適用年齡的燈籠給幼童玩耍，避免不必要傷害。

8. 勿讓兒童單獨使用傳統的蠟燭燈籠或3歲以下的兒童單獨使用手提燈籠。