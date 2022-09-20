BB手持泡泡槍不慎敲中輕鐵扶手破裂 爸爸感謝沿路協助的窩心學生

當發生意外和事故，當事人都未能反應過來處理。最近， 一名爸爸帶同嬰兒乘搭輕鐵往碼頭方向時，期間嬰兒一直手持泡泡槍並自得其樂，期間不小心敲中了輕鐵扶手並即時破裂，番梘水沾濕了地面和嬰兒面部。正當爸爸手忙腳亂之際，幸得女中學生一直從旁協助，女中學生更細心關心嬰兒情況，爸爸網上發文感謝女中生的互相守望、幫助精神，及時向他伸出援手。他更謂希望多一點讚美鼓勵，少一點批評埋怨，自然多一份笑容喜悅。



BB手持泡泡槍不慎敲中輕鐵扶手破裂 家長手忙腳亂

嬰幼兒不時都會手持玩具自得其樂，某天一名爸爸帶同嬰兒乘搭輕鐵時，嬰兒手持泡泡槍開心得很。趁爸爸不為意下，嬰兒以泡泡槍敲中了輕鐵扶手並即時破裂，番梘水沾濕了地面和嬰兒面部。爸爸便立即替嬰兒及環境作清潔，頓時有點手忙腳亂。

爸爸感謝女中生主動提供協助 並一直關心嬰兒情況



正當手忙腳亂之際，一名女中生主動走來提供協助，令爸爸能夠立即清潔環境。清潔過後， 女中生更細心關心嬰兒情況，細問番梘水有否濺到嬰兒眼睛。爸爸就此感到難得，社會上仍有互相守望、互助的人，主動向有需要人士伸出援手。



事後爸爸也「真.屯門友」網上群組發文感謝負責輕鐵清潔工作的員工，就為他們添麻煩而致謝。



往後會注意嬰兒玩具會否影響別人

爸爸表示往後會注意嬰兒玩具會否影響別人及環境，在這事件中，嬰兒對發光的泡泡槍感興趣而一直手持玩耍，未留意到容易破裂接著弄污環境。而且發生時間更在放工、放學時間，影響一眾歸家人士及清潔人員，以及想籍此向被嬰兒製造的噪音滋擾的乘客致歉。

網民：好人好事值得表揚

網民也紛紛留言表示讚揚女中生的行為，同時也欣賞家長勇於承認及改善錯誤，以及多表揚身邊的好人好事。而事主也說已發電郵到學校讚揚學生，網民回應主動稱讚別人也是值得欣賞的。

本專頁其後聯絡到事主，爸爸表示社會上多一點讚美鼓勵，少一點批評埋怨，自然多一份笑容喜悅。



【 本文獲Gary Mok事主授權報導】

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