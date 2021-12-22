產後瘦身不是減肥比賽，養好身體再說！醫師提倡DASH飲食輕鬆減磅

「某女星產後一個月迅速恢復好身材，肚皮平坦宛若少女！」翻開報章雜誌，盡是這些逼死產後媽媽的新聞，這世界對媽媽實在太嚴苛，懷孕已經是件辛苦的事，產後還要擔心身形走樣的問題，家醫科醫師許書華在新書中談產後的身心變化，溫柔喊話所有的媽媽：「妳完成了一件不得了的人生大事，該為自己感到驕傲，而非不愛自己。」



曾在身為女性的角色上感到困頓，深刻體會想走出「活出自己」的女性之路並不人人順遂！家醫科醫師許書華在新書《親愛的，妳還可以是妳自己》中以設身處地的立場及溫柔的文字，協助正值人生重大轉捩時期的女人平順度過身心各項難關。

特別是母親征戰後的偉大印記，女性產後的身心變化，下面是一對伴侶太陽跟麥特的故事，並以女性身心醫學來解析，穿插身心健康知識，給妳最暖心的呵護，讓女人樂於生為女人。

太陽指著自己猛力吸氣還是凸的肚子，問身旁的男人：「為什麼這麼久了肚子還是消不下去啊，明明沒什麼脂肪啊！」「沒有啊，哪有凸，我都沒看到！」麥特使出眼不見為淨的四兩撥千斤手法。「有啊你看，而且躺著的時候肚子明明就平的，但站著就凸出來了，是不是肚子筋膜鬆弛了……」

「以後就會好了，不要一直看啦！」「哼！很敷衍欸！如果生一次小孩你GG會短兩公分，那你要生嗎？」撇下啞口無言的麥特，太陽沒好氣地移動到戰鬥位置，準備開始一天扎實的母乳哺育行程。

「×××女星懷孕只胖兩公斤，四肢纖細看不出懷孕！」

「×××產後一個月迅速恢復好身材，肚皮平坦宛若少女！」

「為嫩尪（編按：少夫）4年拚3胎 ××女星產後迅速劣化網友不忍直視！」

「×××產後顏值竟然大走樣！原本俏麗可愛都成了超老態……網友崩潰：女神回不去了！」

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**翻開報章雜誌，盡是這些逼死產後媽媽的新聞。**這世界對媽媽實在太嚴苛，懷孕已經是件辛苦的事，產後還要擔心身形走樣的問題。報章雜誌媒體相繼讚頌女星名人懷孕養胎不長肉的美好，對於劣化則是猶如晴天霹靂、描述得慘不忍睹，沒胖到可傳為佳話，產後回不去可實在不應該。

都說懷孕的女人最美麗，女性懷孕時自然散發的溫柔婉約與慈愛可能真的很迷人，但相信能真正能欣賞大肚蛙或M&M朱古力的人還是不算多數。孕寫真中另一種S曲線的確呈現了不同韻味，但水腫的四肢與臉部線條還是要盡量修飾。管他是不是真的寫「真」，修片才能看見「纖瘦」與「美」！

隨著生產完畢，寶貝退房，肚子也像洩了氣的皮球，鬆鬆垮垮好令人抑鬱。不知不覺，媽咪的嘴角也和肚子一樣跟著下垂了。過往平坦的小腹不動手術處理，還真是一去不復返。太陽很納悶，怎麼那些女星的神話，一樣都沒有發生在我身上呢？

抹不平的妊娠紋、鏟不掉的油、乳房鬆軟下垂、分離的腹直肌、還有那吃點東西就迫不及待往外凸，怎麼吸氣還是無法平坦的小腹，甚至疑似疝氣的肚臍，甭說更嚴重的漏尿、痔瘡、子宮膀胱脫垂問題，這些才是真實災情。

只是「很難回去的事實」被一則一則看似形體伸縮自如的媒體報導給掩蓋，讓真正身歷其境的母親感受到現實與理想顯然有一番差距啊。某個瞬間，太陽想起了自己的母親。小時候，在媽媽肚子上看到一條疤。

「媽媽！妳肚子怎麼受傷啦！」小太陽好奇地問。

「喔喔！這個啊～妳以前啊還超級小超級小的時候，住在我肚子裡面唷！等到長大一點了肚子住不下，要出來啦！可是媽媽沒有力氣把妳生出來，就只好請醫生叔叔在肚子畫一刀，妳才能出來啊！」「那妳一定很痛很痛吧！有流血吧！」小太陽蹙著眉閉起眼，不敢想像的模樣。「那時候很痛，可是現在不痛啦！這樣妳才能順利從肚子出來呀。我很愛妳喔！」

煩擾的情緒，開始平靜下來。

身上這些變化與痕跡，大概就是偉大母親征戰過的印記。才剛經歷這麼多的痛楚和變化，實在不必急著逼迫自己呀！

「太陽媽咪，寶寶親餵時間到囉！」電話那頭護理師的聲音，將太陽倏地拉回現實。「不看了！不看了！媒體霸凌啊！」給自己一點時間修復，穩定快樂地前進吧！

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關於產後的身心變化，你可以這麼做….

多項研究顯示，對身體形象不滿和周產期抑鬱間存在正相關性，也是產後抑鬱的其一危險因子。懷孕是一個體重、體型都會短時間內發生變化的時期，而這種變化可能會造成對自身身體形象的不滿。且準媽咪若在懷孕期間或卸貨後繼續以孕前標準審視自己，對身心會造成負面影響。女性厭惡自己產後身體是件令人擔憂的事，這意味著某種自信的消失或自我否定，必定也隱含著夫妻關係的危機。

試試這樣想吧！

（1）妳可以給自己一些緩衝時間

大多數女性在生產後，體重會減輕約5公斤，這包括了嬰兒的體重、胎盤和羊水。生產後的第一個星期，水腫的問題會漸漸改善，進而體重更輕盈些，但是懷孕期間儲存的脂肪並不會自行消失，之後可以通過飲食和定期運動，每週建議最多減掉0.5到1公斤。在懷孕過程中，整整九個月身體在變化著，不要讓不切實際的時間表影響自己的情緒。

（2）尋求醫療諮詢

如果產後身體形象的確是造成壓力的重要原因，以致影響生活、工作及人際關係，請考慮尋求醫療諮詢。

（3）愛自己，最重要

富足的內心、伴侶的支持和可愛的孩子，或許能讓我們笑笑地接受這樣的變化。過得去、看得開很好，但有些標準嚴苛的人可能就是無法接受。若借助整外醫美的力量能幫助拾回自信亦無不可。

重點是，妳已經很勇敢、堅毅地完成了件不簡單的人生大事，很有理由為自己感到驕傲，而非不愛自己。

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專業醫師帶你看產後的體重變化

觀念1：懷孕中，在正常生理變化下，我會重多少？

首先是寶寶＋羊水＋胎盤，大約有5公斤

媽咪本身在孕期子宮乳房的增大＋增加的血容量＋增加的水分約4.3公斤

媽媽本身增加的脂肪量，約3.2公斤

因而懷孕時，增加11～12公斤是很正常的。而產後當天，體重就會下降大約5公斤（寶寶＋羊水＋胎盤），產後一星期隨著水腫問題好轉會再掉幾公斤，剩下的才是我們要循序漸進消除的脂肪。

觀念2：我會增加那麼多脂肪嗎？

為了保護寶寶，媽咪隨著懷孕時間增加，體內雌激素分泌會逐漸增多的確容易讓皮下脂肪儲存囤積。

觀念3：孕中增加多少體重是正常的？

根據美國國立醫學研究院（institute of medicine, IOM）建議，懷孕前三個月的體重增加應限制在0.5～2公斤之間，此後每週增加約0.5公斤。如果本身孕前就有肥胖問題，孕期又胖很多，產後減重瘦身當然相對不易。

觀念4：產後瘦身小撇步？

一. 餵母乳：一天可額外消耗約800大卡，所以不要不吃飯。

哺餵母乳的女性每天需要額外增加450～500卡路里的熱量，但可以挑東西吃，避免加工食品（微波餐、速食、蛋糕等），也可以吃富含蛋白質的食物，因與消化其他類型的營養素相比，人體需要耗費更多能量來消化蛋白質，所以能幫助減少飢餓感！而高纖食物能夠增加飽足感及促進腸道健康，也是一個好幫手。

二. 運動：美國婦產科學會（ACOG）建議，只要孕媽咪沒有併發症，懷孕期間和懷孕後都可以接受運動訓練。

三. 得舒飲食（DASH）：研究顯示在得舒飲食有助於女性產後減重，可以讓妳瘦得漂亮又健康。以下為得舒飲食特性：

吃富含纖維的食物，例如水果、蔬菜和全穀類。

吃低脂或無脂乳製品。

食用瘦肉，例如家禽。

選擇健康的脂肪來源，例如豆類、堅果和植物油。

限制飽和脂肪含量高的食物，例如紅肉、椰子油和棕櫚油。

限制含糖的食物和飲料。

內容摘錄自：如何出版《親愛的，妳還可以是妳自己：許書華醫師陪妳聊那些童話故事後的未完待續》作者：許書華



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