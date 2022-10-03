升小備戰｜保良局香港道教聯合會圓玄小學　功課量少望學生多閱讀

保良局香港道教聯合會圓玄小學（下稱「圓玄小學」）是屯門區內唯一一所直資英文小學，學校升中成績理想，上學年更有96%畢業生成功升讀首志願的英文中學。學校一直深受新界區家長歡迎，每年吸引逾2,000人報考小一，平均約17人爭1學額，競爭激烈。01親子「升小備戰系列」今次邀請到保良局香港道教聯合會圓玄小學曾碧霞校長及學生家長，分享學校獨特的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。



攝影：鄭子峰

攝錄：盧文俊

剪接：盧文俊



英語教學 大部分學科行「雙老師」制

圓玄小學致力推動英語教學，所有科目均以英文授課，只有中文科以普通話授課。大部分科目都採取「雙老師」制，即由兩位老師分別擔任主教及副教負責一班教學，而英文科更為雙主教，由外籍老師負責口語及閱讀、本地老師負責文法及寫作。曾碧霞校長形容，這種教學模式下，學生每天都有機會接觸到外籍老師，有助在校內營造英語語境，加強學生語文能力，「小朋友漸漸不會害怕使用英文，面對同學也會以英文溝通，因為已經習慣成自然，日後也可以很自信地以英文表達自己」。

學校著重閱讀文化，除了設有語言室讓學生進行小組學習及閱讀外，更會於試後活動期間舉辦「Book Day」，老師會為學生介紹課外書及作者，學生可以在活動當日打扮成自己喜歡的書本角色，回校跟同學分享及交換書籍。校方平時亦盡量減少書寫功課，讓同學有更多時間閱讀。

老師學生打成一片 締造愉快校園環境

家長區太的兩名女兒均就讀圓玄小學，她形容校內氣氛歡樂，老師跟學生打成一片，女兒很容易投入校園生活，有利她們的身心發展：「例如萬聖節，老師也很『玩得』，跟學生一起扮鬼扮馬，小朋友就更加投入。對小朋友來說，入讀圓玄小學後，性格會慢慢變得開朗敢言，到小二、小三時尤其明顯，作為家長對此感到很開心。」她又分享，過去受疫情影響，女兒參與的合唱團缺乏外出比賽等實戰經驗，但老師們很盡力為小朋友爭取演出機會，例如到主題樂園或商場表演，助學生建立信心。

左起：家長鄧太、家長譚先生、家長區太 （鄭子峰攝）

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曾校長續指，學校氛圍及環境對小孩成長很重要，「如果讀書太悶，或者在學校常常感到挫敗，小朋友逐漸變得不喜歡讀書。若學校能讓小朋友在一個愉快的環境中學習，同時讓他建立成功感和自信，找到自己的強項，讓他們知道日後可以如何發展，這點才是最重要。」

她強調：「每位小朋友也有其強項，老師的角色不單是教導知識給學生，而是一位促進者，要輔助學生找到自己的興趣及強項。」

保良局香港道教聯合會圓玄小學 曾碧霞校長 （鄭子峰攝）

設兩輪面試 次輪需面見家長

圓玄小學每級設4班，每班約33人，意味小一學額只有約132個，但每年報考的申請者卻超過2,000人，競爭十分激烈。學校小一入學面試分兩輪，首輪面試由中文及英文老師面見學生，過程以了解學生語文能力為主，亦會安排學生玩小遊戲，從中觀察小朋友的行為及表現，如會否遵守遊戲規則、對勝負的反應，以及他們的情緒智商。

曾校長直言，學生將來會否成功，最大因素就是其學習態度及行為，「我們很著重小朋友是否受教，所以我們未必一定會取錄成績最好的學生，但會平衡學業成績及行為舉止。」

次輪面試則同樣由中文及英文老師面見學生，學生需要先朗讀一篇短文章，老師會再圍繞文章內容跟學生對話。老師及後會面見家長，了解家長對學校的認識，以及其管教理念。「我們希望了解家長平時如何跟小朋友相處，以及他對孩子有何期望，如果他只緊張子女學業，沒有參與其他活動，這樣其實並不適合入讀圓玄小學。我們很希望學生可以快樂地成長，所以也希望家長配合本校理念，相信我們。」

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校長分享一類學生或有加分

曾校長更笑言：「我們希望小朋友開心、願意學習、願意嘗試，所以學生步入校門後，見到老師不要太怕醜，開心一點，放膽回答問題，同時要守規矩，這樣就應該沒問題。」

而兩名孩子分別於圓玄小學就讀小一及小五的家長鄧太亦分享，對於有意為子女報考圓玄小學的家長，最重要就是培養小朋友的閱讀習慣及興趣：「我認為家長也要陪伴小朋友閱讀，因為幼稚園及初小的小朋友太年幼，一般難以坐定定、認真地看完一本書，但如果家長可以在旁一邊閱讀一邊解釋，看完再一起反思書籍帶給孩子的知識和認知，這樣會更加事半功倍。」

保良局香港道教聯合會圓玄小學（鄭子峰攝）

保良局香港道教聯合會圓玄小學

地址：香港新界屯門青山公路青海圍26號

電話：2450 1588

電郵：info@yyps.edu.hk

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