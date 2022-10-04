BB成日搶大人食物 港媽靈機一觸整咗BB啱食嘅無添加糖「芭菲」

撰文：阿言
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相信很多家長也有遇過，小朋友經常搶大人的食物的情況。港媽靈機一觸製作了仿成人食物，既滿足小朋友慾望，又可以令他開心進食！這道就是以紅蘿蔔、蘋果、雪梨製成的「偽芭菲」，熱量低又無添加糖，減磅人士和嬰幼兒也適合食用。事主表示，小朋友看到食物時已手舞足蹈，一陣子就把整杯都吃光光了，令她很有滿足感。

「偽芭菲」材料：

蘋果 1/2個

雪梨 1/4個

紅蘿蔔蔬菜紙 1片

即食絹豆腐 1盒 (可買半圓的或自已加工切成半球狀)

嬰兒麵包 1/2個

奶(配方奶/人奶）1/4杯

圖授權/lazy_food_record@IG

做法：

1️⃣把麵包切成1cm X 1cm大小的方粒，再加入奶浸泡至軟身後備用。

2️⃣把紅蘿蔔蔬菜紙剪為2份，1份加入少許熱水泡溶備用。

3️⃣餘下的蔬菜紙剪為3份。其中2份捲成圓條；另1份剪碎，留作裝飾用。

4️⃣蘋果和雪梨分別磨成果泥。把step 2的紅蘿蔔加入蘋果泥拌勻。

組裝芭菲杯

第1層：先把蘋果蘿蔔泥放在杯底。

第2層：鋪上一層麵包。

第3層：中央放上絹豆腐。再在豆腐旁梅花間竹地放上蘋果泥和雪梨泥。

裝飾：在豆腐上放上少許雪梨泥，插上step 3做好的圓條，最後灑上紅蘿蔔蔬菜紙碎，就完成了。

《本文經lazy_food_record授權轉載》

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