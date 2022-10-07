港媽攜BB搭車遭司機罵「BB要戴口罩」港媽以法例澄清兩歲以下豁免

疫情期間，很多人都習慣戴口罩、搓酒精消毒搓手液，如迎面以來的人沒有戴口罩，都會受到別人白眼。到底兩歲以下人士是否需要戴口罩呢？要求嬰幼兒戴口罩又會遇到哪些難處？近日（9月30日），港媽網上發文大呻乘搭小巴的遭遇，嬰兒僅1歲有帶防疫帽，不過未有配戴口罩，卻遭司機大聲喝罵要戴口罩。港媽解釋難處後及口罩令條例後「口罩只適用於兩歲或以上人士」，仍未得到司機和其他乘客的體晾。網民表示明白其苦處，更言「要BＢ戴口罩很困難，要經歷扯 / 帶 / 哭 / 鬧的階段...」。



港媽帶B乘搭紅色小巴遭司機及乘客指罵，並要求1歲B立即配戴口罩。港媽解釋後仍未得到體晾，在「2020 - 2023香港媽媽會」網上大呻其遭遇，獲得多位媽媽網民留言表示明白其苦衷和難處，亦謂希望更多人了解條例。



港媽攜1歲BB乘搭交通工具時遭司機指罵

港媽表示帶1歲BB搭紅色小巴時，BB當時有帶防疫帽，不過未有配戴口罩。剛上車時，司機已大聲喝罵要求BB戴口罩，港媽解釋他只得1歲，會不斷扯口罩，所以難以安排他戴口罩。

司機表示不接受解釋，並說現時條例是說明所有人不論任何年齡均需配戴口罩，沒有人能夠豁免。港媽當下知道有指定年齡是受到豁免，不過未查明條例而不作聲回應。

司機其後要求她兩母子下車，並說會退還車資。港媽回應不會下車，司機說報警只是浪費納稅人啲錢，警察也會說她的行為是不對會被罰款。

其他乘客參與指罵 港媽感無奈又委屈

當車上乘客不斷增多，媽媽此時在想會有其他人支持她，怎料乘客只是加入司機立場，要求港媽立即為BB戴上口罩。在群眾壓力下港媽就範，不過戴口罩期間就經歷了扯、戴、哭、鬧的情節。



第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》：不適用於未滿2歲的人

港媽其後查口罩令相關條例，當中599I表明乘搭公共交通工具需要配戴口罩只適用於兩歲或以上人士。其後她在車上解釋條例，不過未獲任何人回應。

第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》指明期間內，在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須佩戴口罩

(1)在指明期間內，任何人 ——

(a)在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或

(b)在進入或身處港鐵已付車費區域時，

須一直佩戴口罩。

(2)然而，第(1)款不適用於 ——

(a)未滿2歲的人；

(b)有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人；及

(c)符合以下說明的人 ——

(i)該人登上並非服務中的公共交通工具，或身處並非服務中的公共交通工具上；或

(ii)該人進入或身處並非向公眾開放的港鐵已付車費區域。