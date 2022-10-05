陳奕迅囡囡18歲！康堤就讀女拔 為手球校隊精英 多次代表學校參賽

歌手陳奕迅與老婆徐濠縈在2006年結婚，二人育一名女兒陳康堤。康堤在昨天（4 日）18歲生日，媽媽在網上發文祝福。一眾粉絲們也覺得她大得太快，因為早於陳奕迅2006年專輯《Life Continues》中，封面照就是紀錄可愛笑容的陳康堤。現時，她已經亭亭玉立了，側面更是跟媽媽徐濠縈很相似，明星朋友們更留言「分唔到母女二人」。



康堤18歲生日 阿徐準時為女兒送上祝福 更標籤歌曲憑歌寄意



陳康堤的18歲生日，徐濠縈在凌晨12時於社交網站發布女兒側面照，更分享了兩首歌曲憑歌寄意。歌曲分別為丈夫Eason的歌曲《大個女》及John Mayer的《Daughters》，而《大個女》歌詞滿載爸爸對女兒的寄望和祝福，歌詞甜蜜、旋律輕快，當時很多粉絲也表示歌曲甜得很！

時光會逼你這副萬金之軀 競逐世上各樣乜乜之最 你若決定要做最尾一名絕對允許 Eason歌曲《大個女》

你還要戀愛 我還記得愛兒女所愛 早習慣看開 你易容還是可愛 最重要心記得要開 來競技角力賽 最終不管輸贏都 一般可愛 Eason歌曲《大個女》

阿徐帖文共分享了3張照片，第1張是康堤的全身側臉照，而第3張是康堤年幼時的照片。不過第2張側臉照則就引起爭論，到底是康堤還是阿徐的側臉呢？圈中好友梁漢文也留言「究竟第二張係邊個？分唔到」！如果單憑側面照，很多網民也說分不出是誰，可見兩母女真是很相似！

女兒照片早在陳奕迅《Life Continues》專輯封面出現

在《Life Continues》專輯封面看到一名可愛的小妹妹，其實她就是Eason愛女陳康堤！一眾粉絲購買專輯時也表示「太可愛了」、「必定要收藏這專輯」！粉絲們看到康堤近照均表示「也大得太快了」、「一直還記著她小時候的可愛樣子」。

在《Life Continues》專輯當中，還紀錄了Eason為女兒康堤寫的歌曲《大得太快》，字裡行間充滿著對女兒的愛，歌曲裡亦收錄了女兒的聲音和笑聲，令聽眾完全感受到他們的愛。

康堤就讀名校女拔 亦是校內手球隊精英



陳康堤入讀名校女拔一條龍直升中學，她同時是校內手球隊精英，多次代表學校參賽。阿徐曾表示女兒的成績不錯，亦未需要補習。她更認為現時學科太深，她未懂得怎樣教導女兒，成績全是靠她自己實力。

徐濠縈曾透露，女兒運動表現也十分出色，為學校手球校隊成員之一。不過女兒生活低調，不希望外界認出她是「陳奕迅女兒」，故曾多次婉拒父母到學校看她比賽。不過父母們均尊重女兒意願，認為「女兒開心舒服就好」。

拔萃女小學

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學校中西文化並重，期望學生掌握兩文三語。

拔萃女書院

Diocesan Girls' School



學校以英文為主要教學語言，同時重視兩文三語教學，並透過全方位的語文學習活動，提升學生的語文水平。