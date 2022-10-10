FILA KIDS秋冬快樂穿搭提案 結合潮流與藝術 打造活力快樂童盟

童年的回憶應該是怎樣的？是創意無限的！是色彩斑斕的！FILA KIDS推出秋冬快樂穿搭提案，開啟潮童優雅風尚新勢力，系列包括象徵著繽紛甜美童年回憶的彩趣童年系列，以及滿足所有活力萌童的棒球系列，並與一系列繽紛奪目的時尚運動童鞋，穿梭於絢麗多彩的童趣世界，與小朋友一起Live In Color！



彩趣童年系列 投入繽紛快樂童年

FILA KIDS 新登場的 Originale 系列以彩趣童年為主題，摒棄沉悶色彩，將正能量及繽紛歡樂的童年回憶融入服裝及鞋履的設計當中。系列採用多款鮮明亮麗的顏色為主調，其中甜美浪漫的淺紫套裝，令女童更顯優雅氣質，而鮮明亮麗的黃色套裝亦讓男童元氣滿滿，展現活力四射的彩趣童年！除此之外，更為黑、白色調的童裝設計出獨特搶眼的 F Logo 圖案，打造多樣化又簡潔的時尚造型，為黑白色的配搭注入無限童趣！

棒球系列 展現萌童時尚活力

今季 FILA KIDS 更推出融入棒球文化的 Originale 系列服飾，靈感來源於充滿活力熱情的棒球運動，其中大熱復古棒球外套細節十足，加入精緻的棒球刺繡圖案及 F Logo，突顯了設計的獨特性之餘，讓小朋友化身活力潮童，入型入格!除了棒球外套，還推出女童必備的兩件裝連身裙，可作衛衣分開穿著，輕鬆配搭出多種造型，青春活力少女氣息瞬間乍現!另外，男童衛衣以黑白紅為主色，棒球圖案搶眼之餘，更採用柔軟舒適的面料，好動萌童穿上也感覺無拘無束。

童趣感爆燈的繽紛童鞋系列

FILA KIDS 同步推出多款活躍感十足的鞋款，打造多變穿搭！品牌公仔 WONNIE 化身可愛絨毛配件，為 GELATO MID 運動鞋增加大大的童趣感。GELATO MID 鞋款採用可調節魔術貼帶，靈活穩固，適合小朋友簡單易穿脫需求，而且鞋底設計特別輕質柔軟，讓小朋友行走時更舒適方便。

另一款新季童鞋亦大玩 POP ART 風格，配色靈感源自充滿張力的普普藝術，採用不同材質拼接、撞色設計細節，輕易吸引眾人目光，男童鞋款以紅白藍為主調，線條用色搶眼奪目，更不經意地呈現出獨特的藝術美感和品質感;女童鞋款則以淺粉紅混合黃色流動線條，打造夢幻童話感覺，出街隨時與藝術相隨。此外，POP ART 鞋款系列極具回彈緩震性能，舒適自如，必能成為活力萌童的心頭好。