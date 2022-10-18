消委會｜保護牙齒健康 注意刷毛軟硬度 兒童宜攝足夠維生素礦物質

想保持口腔清潔，避免口腔問題，消委會建議應每天早晚刷牙和選擇合適的牙膏外，也要注意刷毛結構。此外，建立健康飲食習慣也有助建立適合個人的口腔衛生習慣，包括攝取足夠維生素和礦物質。



軟毛牙刷對牙齒創傷較小

硬毛牙刷或過度用力刷牙，加上部分美白牙膏可能含有磨砂微粒，使用或會損害琺瑯質，甚至造成敏感牙齒。反之，軟毛牙刷同樣可清除殘渣，而對牙齒和牙齦造成的創傷較小，刷牙也應使用適當力度。

鈣、磷為牙齒構成的主要成分



牙齒仍在生長的兒童，除了每日清潔口腔和刷牙之外，每日攝取足夠的維生素和礦物質亦特別有助促進牙齒健康。

鈣是構成牙齒的主要成分，是健康牙齒最重要的礦物質之一。除了牛奶和奶製品是鈣的重要來源，多進食綠葉蔬菜、豆類和杏仁也可以從中攝取鈣。磷在牙齒健康中同樣起重要作用，因為它與鈣同是組成牙齒的主要成分。磷的最佳來源可在富含蛋白質的食物中找到，例如肉類、家禽、魚類和雞蛋。

多種維生素 強化牙齒骨骼生長

1. 維生素D



有助於吸收、攜帶和攝入鈣，是保持骨骼和牙齒健康的關鍵，對正在發育中的兒童更為重要。除了一些乳製品和穀物含豐富維生素D外，身體在曬太陽時亦會自然生產維生素D。

2. 維生素C



在膠原蛋白的合成中發揮重要作用，使其成為口腔健康的寶貴維生素。由於口腔黏膜、牙齦和牙周組織含有膠原蛋白，維生素C對其生長、修復和維護是十分重要的。不少生果和蔬菜都含維生素C，例如奇異果、橙或羽衣甘藍。吸煙會減低血液中維生素C的濃度，所以應及早戒煙。

3. 維生素A



牙齦健康和琺瑯質的關鍵營養素。琺瑯質含有角蛋白，這是一種在形成過程中使用維生素A的蛋白質。大多數含有維生素A的食物都是橙色的，例如紅薯、哈密瓜和胡蘿蔔等。

4. 維生素K



有助於強化牙齒。它還可以幫助骨骼生長和骨骼密度。大部分綠葉蔬菜，例如菠菜、西蘭花等都含豐富維生素。