外傭姐姐│印傭悉心準備生日驚喜 僱主感動示愛「我愛你」

常聽説好的外傭姐姐可遇不可求，如僱主和傭工雙方能互相尊重和將心比己，關係想必更上一層樓。近日有位僱主在社交平台分享區分享為其工作逾10年的工人姐姐為她慶祝生日，不但悉心準備豐富晚餐，更與僱主女兒一起買禮物送給僱主作生日禮物，令僱主感動不已。



周日（16日），有僱主在「表揚好姐姐開心分享區」上載一張外傭姐姐爲她準備生日盛宴的照片，不但有煎牛扒和生日蛋糕，更笑言：「夾咗我個『孤寒女』去周星星夾份買鑽石」。原來外傭姐姐已在其家庭工作逾10年，相信雙方建立了深厚感情，外傭姐姐才會如此用心準備驚喜。該僱主更在帖文末端以印尼文留言「#akumencintaimu」，即我愛你的意思，向外傭姐姐表達感謝和愛意。

圖片來源：Facebook 表揚好姐姐開心分享區

該帖文吸引不少網民留言：「有時自己老公都未必咁有儀式感」、「相信你係一個好好太太」、「你姐姐真當左你最愛人」、「妳姐姐真係好愛妳喎」。

圖片來源：Facebook 表揚好姐姐開心分享區

圖片來源：Facebook 表揚好姐姐開心分享區

相關文章:大仔婚禮上鄭重感謝外傭24年用心照料 外傭頓時哭成淚人

如果得到互相愛護的僱傭之情，實在需要珍惜！近日，有網友在網上分享大兒子婚禮時刻，他在婚禮上鄭重多謝外傭姐姐24年的照料之恩。外傭頓時哭成淚人，僱主更形容為「喊到扯晒蝦」，她更問道如果到妹妹出嫁，不知道外傭會不會哭得暈倒呢？



最近，某名僱主在表揚好姐姐開心分享區分享近期甜蜜事件，就是她的大兒子結婚。她更提到大兒子在婚禮上，鄭重向外傭姐姐說出感謝，感謝她24年來的照料之恩。當時，外傭姐姐坐在她後面，她清楚聽見外傭姐姐哭得淚人，更形容為「喊到扯晒蝦，橫隔膜抽空咁濟」！她補充，如果家裡的妹妹也出嫁，不知道外傭姐姐會否哭得暈倒要叫十字車呢？

僱主細說大仔婚禮當上溫情片段



事主大兒子就讀小一時，姐姐已經到家照顧他，轉眼間大兒子已經結婚了。這麼多年大家一起經歷各種苦與淚，大兒子亦在婚禮上鄭重多謝姐姐的24年養育之恩。事主憶述當時姐姐坐在她後面，她仍清晰聽到大兒子說感謝說話時，姐姐在後方哭得很大聲，哭得像缺氧般呼吸不順。事主說笑，如果將來到姐姐心愛的妹妹出嫁，她會否哭得暈倒呢？

事主表示，雖然她不是100分姐姐，但是她那份真心和忠心，難以找別人代替，他們一家亦很感恩遇上她。

圖片及資料授權：Yu Ka@表揚好姐姐開心分享區

網民一致留言「好姐姐」、「要珍惜」



網民表示在這些年找到好姐姐真是要珍惜，很難得找到真心付出的姐姐，是難能可貴！網民也表示事件非常有愛，他們的舉動和回應都是真情流露，難得成為無血緣的一家人，但大家仍能相親相愛。

有網民亦分享一件溫情事件，深信仍有很多有心的工人姐姐。事源，網民在醫院看到工人姐姐照顧初生嬰兒，以為父母無暇照顧嬰兒，後來發現原來工人姐姐以前是照顧其母親，現時再照顧她的女兒。這良好僱傭關係和互相照顧的感情，真是非常難得。

圖片及資料授權：Yu Ka@表揚好姐姐開心分享區

本專頁事後聯絡到事主，並向她細問僱傭關係。原來工人姐姐在工作年間，也有放假四年回鄉結婚、生兒育女，不過她生小朋友後就立即跟僱主說想回香港服務，接著再續約四年，最近更多簽五年至六年約。

而事主亦認為子女感工人姐姐更像媽媽，因為子女較多時間與姐姐相處，姐姐亦時常照料他們日常，可以說是24年間照顧他們生活各種大小事項。

事主補充，工人姐姐同女兒相處像姐妹一樣，和睦相處，而且姐姐更是看著女兒出生，直接把她當成女兒看待。而女兒也很愛姐姐，事主憶述當年姐姐回鄉結婚，女兒與外傭相擁，非常不捨得，令事主也不禁流淚。

人與人之間緣份很奇妙，能夠相處、相愛是一種福份，大家也要好好珍惜。