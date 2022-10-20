手足關係｜嫉妒姊姊成績好受寵愛父親過世後妹妹因一句話解開心結

手足關係可謂是人生中最長的一段關係，但不是每對手足都能和睦相處。不過只要雙方都願意踏出第一步，成年後也有機會修補關係。台灣女網民發文分享自己的經歷，她從小就嫉妒姊姊比自己優秀，得到家人偏愛。直至父親過世後，姊姊的一句說話令她放下怨懟，網民都籲她好好珍惜。

台灣一位女網民於討論區「Dcard」發文，題為「長大才知道，妳是老爸留給我最好的禮物」，她有一個大一年的姐姐，她指兩人性格大相逕庭，姐姐性格安靜、斯文，而且非常聰明，從小便是成績優秀，總是受到家人寵愛，令事主甚是妒忌。

姐姐從小成績優秀，總是受到家人寵愛，令事主甚是妒忌。（photoAC）

她指父親會買東西獎勵考試考得好的姐姐，但她考得好卻沒有同樣待遇。小學時即使她努力考獲好成績，想要比過成績優秀的姐姐，但老師也只視她為「XX妹妹」，後來升學考試考上了第一志願，老師也只是說：「運氣很好吼」。

事主一直在姐姐的影子下生活，因此多年來都單方面怨懟姐姐。直至升大學後父親因病去世，除了很少照顧兩人的母親之外，她們就只剩下對方。父親臨終前，姐姐對她說了一句話，從此改變了兩人的關係：「我們以後不要吵架了好不好，我們只剩下對方可依靠而已」。

姐姐的一句話改變了兩人的關係。（photoAC）

自此兩人便互相依靠，姐姐也事事照顧她令她非常感動：「在沒有老爸的日子裡，還好姐姐在。想老爸的時候，我們可以互相安慰…往後的每個日子，是姐姐幫我看備審資料、陪我去新竹面試，是姐姐每天等我吃晚餐，是姐姐可以和我聊人生規劃，是她讓我很確定我做的每個決定」。

她亦表示小時候總是想贏過姐姐，但也因此養成了守時、自律、時間規劃等習慣，直言：「要不是當時拼命想要贏過她，我可能也不會那麼努力念書吧」。她一直尋找父親有沒有為她留下甚麼，現時才發現原來最重要的一直在身邊：「我到現在才知道，妳是老爸留給我最好的禮物，愛你唷，阿姐」。

不少網民都羨慕兩人的感情，也大讚事主內心溫暖：「很羨慕妳有個很棒的姐姐，妳也是很棒的人，字裡行間滿滿的溫暖」、「手足就是父母留給自己一輩子的羈絆」、「你爸很成功，他一定有把你們教得很好」。