季前賽｜令人窒息的母愛 晴晴：我學芭蕾舞係因為你以前無得學

《季前賽》由張繼聰、姜濤、陳卓賢、呂爵安領銜主演的ViuTV劇集，劇集圍繞藍球題材，當中不乏愛情、工作及團隊等情節。而劇集更有以家庭為題材的支線，就是張智良（邱士縉（Stanley）飾）與寶貝女張嘉晴（楊千攸飾）及妻子林嘉莉（蔡穎恩飾）的情節。晴晴因長期被媽媽安排密集的學習時間表和興趣班，而感到很疲累和厭惡，因一次被逼學習芭蕾舞而憤然離家出走。經過雙方對話後，媽媽終發現逼得女兒太緊了。



晴晴離家出走前 多示表示對密集學習時間表的不滿

在《季前賽》第一集中，阿良回家時看到桌上鋪滿作業本圍著女兒，女兒卻沒精打采。原來是因為妻子認為女兒學習進度落後於其他同學，所以就購買了很多練習本，望她的成績有所改善。

某天，阿良駕車送女兒上興趣班，卻發現女兒悶悶不樂。細問之下，原來女兒要上餐桌禮儀課堂，她說都是媽媽要求她去學，表情透露著不感興趣和抗拒。阿良就此感到詫異，因為女兒已經要學古箏、珠心算和芭蕾舞等課堂，竟然還要多上其他興趣班。



回家後，媽媽將西式餐具鋪滿在桌上，並測試女兒在餐桌禮儀課堂上學會多少。這考驗對她來說也是一種壓力，學習後還要回家應對媽媽。

被母逼學芭蕾舞 憤然離家出走

晴晴穿上芭蕾舞服裝時，因緊身舞衣過緊而感到不悅。媽媽隨即一句「唔緊，媽咪細個不知幾想學，你要好好把握機會」回應，晴晴繼續申訴其不滿便說「上堂拉筋好痛架」。不過媽媽並未有理會，只會安慰她拉筋感到痛是必然的。接著就推女兒到門口，催促女兒快些出門上課。

由於媽媽未有理會她的感受和想法，令她不滿站在原地。媽媽感到晴晴不聽話並直鬧情緒，直言是爸爸寵壞了她。

為令晴晴願意上課，媽媽讓步說「上課後讓你看卡通片，好不好?」，不過晴晴不接受這條件，只說一句「不想上芭蕾舞堂」。但媽媽卻一直堅持，更謂「你知唔知呢間芭蕾學校有幾難入？」，並補充說她花費很多唇舌才能安排她入讀。

晴晴此時反問媽媽一句「你都冇問過我想唔想入」，氣得媽媽打她的手掌，這引致晴晴反抗並踩媽媽的腳，兩母女情緒即時升溫。媽媽坦白說「晴晴，我知道你很不喜歡媽媽，但我為你做的事，都是為你好的」、「你長大後，就會明白媽媽為何這樣做」、「只要你一直跟住媽媽安排的路走，你就一定會成功」。

最後，晴晴沒有回應媽媽，只好拿著書包出門口。不久，老師致電媽媽表示晴晴沒有來上課，兩夫妻才知道女兒離家出走。

因離家出走事件 二人才明白女兒的心意



妻子表示不想女兒像她沒有出息，於是安排了補習班予她，是為了她的未來。但阿良表示，經常迫女兒是沒有用，逼得她太緊反而弄巧成拙。



其後，他們終於找到晴晴，兩夫妻與晴晴來一場坦誠對話。女兒表示對媽媽迫她學其他興趣班感到抗拒，並表示想學功夫、習武的興趣班。

媽媽反問晴晴「其他同學都有技能，如果你不學的話，你不怕會輸給其他人嗎?」，女兒表示不同意，不懂芭蕾舞不代表不懂作文、算術，即使沒有技能也不算是失敗的人。女兒再次反問「我也沒有將你們跟其他父母比較，為何你要將我跟其他小朋友比較呢?」，她更知道媽媽的行為背後原因是，「你經常叫我多學數樣東西，其實是自己做不到的事情，就安排女兒去做」。

其後，晴晴寫了一份誓言給爸爸，並表示父母同意這要求才會跟他們回家。內容如下「從今天開始，我張嘉良、林嘉莉不得再迫張嘉晴學習過多知識，需要讓張嘉晴有愉懶的時間。從今以後，張、林會尊重張嘉晴的個人意願，讓她自由選擇學習內容，如違反以上內容，張嘉晴有權不再理會張嘉良、林嘉莉二人。」

回想育兒初心就是希望孩子健康成長

帶晴晴回家後，媽媽以為女兒只是太大壓力，想著讓女兒休息數天和到迪士尼遊玩後，就會忘記一切，此時再安排補回興趣班就沒有問題。不過阿良意識到妻子未有箇中問題，就跟妻子分享一番話，希望她能明白及體晾女兒，並不能「逼得太緊」。

阿良說「我們經常說要教好女兒，就是想她將來快快樂樂，但他們正做的就是剝奪她快樂的權利」、「原來我們是說一套做一套，這算是最好的身教嗎?」，阿良再次補充晴晴出世時，他們曾希望晴晴快樂地成長，但現時卻是不快樂的。

妻子聽後卻恍然大悟，明白女兒不聽話不是鬥氣，源於逼得太緊，其實她也有不對的地方。此時，二人坦誠相對交談起來，才就最近的家事而釋懷，並同意大家共同努力一起管教、維護家庭的快樂。

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