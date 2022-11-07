破除對升中面試的三大誤解 面試表現更自然｜鄧家豪

參加升中面試的考生或多或少都懷著緊張心情，如果對面試有以下三大誤解，想必還要多緊張好幾分。筆者嘗試釐清此三者，令考生可以表現得更自然，有更好的心態去參加面試。

（編按：本文作者為鄧家豪）



誤解一：考生要「演另一個自己」

有些考生假設面試官特別青睞某種性格或表現的學生，難免矯揉造作，甚至以謊言回應考官提問，最後變成一個「演員」。要在陌生的面試官面前「飾演」一個自己不熟悉的「角色」，滿口不盡不實的「台詞」，考生自然心跳加速，面紅耳赤。「演出」稍一出錯，心神慌亂，其他面試項目都將無以為繼。

筆者一直強調考生面試時應以「表現最好的自己」為目標，而不是臨時化作他人，弄虛作假。面試的本意是令面試官更深入了解考生，考生也只有以真實一面示人才更輕鬆自然。考生應當好好了解自己，找出自己的優點與特質，向面試官誠實地呈現自己最好的一面，切莫演一個虛幻的自己。

誤解二：面試官要「刁難」考生

正如上述所言，考官希望透過面試深入了解入學申請者，無意刁難考生，面試官與考生更非對立。一些學生由於對面試官的角色有錯誤成見，以為對方以伺機發問難倒自己為己任，面試時總是神經兮兮。腦中天人交戰的考生每講一句話就生怕失言，擔心面試官要「發起攻勢」，產生過多不必要的焦慮，說話不是變得吞吞吐吐就是「一切從簡」，那樣當然失分。

考生面試時莫把面試官視作「高高在上」的存在，秉持謙虛有禮的態度說話即可。「心態」決定面試表現，「參見大人」，難免汗流浹背，面青唇白；相反，定位雙方關係對等，自然輕鬆自在得多。

（photoAC圖片）

誤解三：「講得多」最加分

一些考生視面試為「說話能力測試」，總希望自己回應問題時連珠爆發，能以「量」取勝。每間學校的面試模式不盡相同，惟都希望可以從多角度了解考生的質素，考生回應提問應該重質而不是量。

考生應多鍛鍊如何組織內容，善用停頓和連接詞，有條理及清晰地表達意見。不論個人短講或小組討論，考生與其追求不斷拋出新點子，新想法，不如好好整合內容，輔以例子說明所想。

心態決定表現 不要臆測面試官的反應和想法

小六學生破除以上三大誤解，嘗試掌握不同面試技巧之餘，也要確立正確的應試心態，以發揮最佳實力。緊張的心情往往源於我們失控的臆測與負面想像，一些考生面試時不自覺地猜測考官反應及想法，當這種游思妄想深入骨髓，說每句話都特別沉重，思緒容易混亂。考生必須提醒自己：推測考官反應，透過其表情推測自己拿下多少「印象分」無濟於事，應試的重點是「表現自己最好的一面」，保持「盡其在我」的心態，無往不利。

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長鄧家豪

作者簡介：

香港校外教育及培訓專業協會（HKAEEP）創會會長；慈善機構童理心（Kidpathy）創辦人；教育倡行（Edution Network）董事；御學軒教育集團主席兼升學面試首席顧問。香港教育大學在讀教育博士（EdD），畢業於拔萃男書院，十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。