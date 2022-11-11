烘乾風機著火 外傭冷靜疏散小孩 再折返現場移開雜物阻火勢蔓延

遇到意外，很多人都未必能馬上應變過來，可能只懂呆在原地不懂反應。最近，有名僱主在網上公開讚揚外傭的好人好事。她稱家裡吊風扇著火，從監視器影片中看到外傭冷靜帶領孩子到屋外暫避，再折返現場四次移開離物防止風勢蔓延，而最後一次就是徒手接著火球再掉去屋外處理，成功將火球撲滅。事主大讚這事件簡直是「救佢全家」、並謂「自問都做唔到」，並稱讚姐姐是救人英雄，感謝她總會為他們挺身而出。

資料及圖片獲授權轉載：Dxxx Wxxx＠表揚好姐姐開心分享區



事主在周三（9日）晚上在「表揚好姐姐開心分享區」公開發文，講述家裡烘乾風機著火的事發經過，第一句為「點先可以頒獎英勇勳章畀姐姐？」！



源於家裡烘乾風機著火，家中外傭發現後立即帶領孩子到後樓梯疏散，並奮不顧身地四次折返現場移開雜物以阻止火勢蔓延。最後一次更徒手接穩掉下來的烘乾風機。然後將其掉去走廊，以濕毛巾撲滅，成功阻止火勢蔓延！

資料及圖片獲授權轉載：Dxxx Wxxx＠表揚好姐姐開心分享區

僱主稱讚外傭姐姐為英雄 簡直是「救佢全家」

事主表示自問遇到這個情況都未必能冷靜下來「自問自己做唔到」，並讚賞姐姐是「My hero! You are super awesome!」。她更憶述早前想法，「早排先話，她冇樣叻，但總喺需要時挺身而出。」，現時真是感覺到她是真心愛他們，危難見真情！

而事主其後表示，經檢查後外傭沒有受傷，雙手毫無損傷或水泡，對此非常感恩。

網民：好好珍惜姐姐、簡直是救全家及鄰居

帖文曝光後，多名網民留言讚好，大讚外傭很英勇，更懂得先處理孩子，然後再救全家。網民「姐姐好勇敢鎮定！簡直係守護天使！ 提返姐姐有乜野都要諗保護自己先，用濕毛巾包下隻手先好」、「姐姐唔止勇敢，仲要臨危不亂，真係好難得，直情係救命恩人 」