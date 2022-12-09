ADHD學童無耐性不肯做功課？ 專家教1招提升小朋友專注力

ADHD（專注力不足/過度活躍症）的學童做功課通常難以集中精神、坐不定，教導他們做功課並不容易。有社工表示教導小朋友，盡量減少環境滋擾，他們做功課應提供安靜的環境，「 視覺上都要安靜」，另外教導他們都要有趣。



做功課環境應「 視覺都安靜」

香港小童群益會服務總監姚清嫦指出陪伴小朋友做功課， 「單對單」通常會好一些。她建議家長陪伴ADHD的小朋友做功課，應該減少環境滋擾，避免他們做功課的環境有很多雜物、玩具，應提供安靜的環境防止他們做功課時分心。 「這些小朋友很容易寫了一個字，望到我喜歡的熊公仔在旁邊，她就會去了玩熊公仔，所以有時我會叫家長提供整齊、乾净的環境給ADHD孩子，「 聲音的安靜，不是絕對的安靜，周圍不應該有太多誘惑，要包括視覺上的安靜。」

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ADHD孩子都可以專注 最重要是他們覺得有興趣

另外她指出通常ADHD的小朋友會怕悶，她建議提供創意的學習方法，增加他們學習興趣，例如錯字部分用泥膠堆砌，明白上面是一點，但他卻寫錯了是一撇。透過不同的學習方法加深他們印象。

「他們一悶就會不專注，並且可能喜歡行來行去，例如背書時不會坐好，」她建議家長不應强制規定孩子坐好。應該以目標爲本，不要花太多時間糾纏在孩子一邊走路一邊看書，還是坐著溫習，最重要是他們能完成到功課。

香港小童群益會服務總監姚清嫦表示ADHD孩子其實不是沒有專注力，他們只是調節自己專注力處理事務的能力有問題。例如小朋友很喜歡彈鋼琴，他們可能相比其他人對於自己的愛好更加熱情。「只要你想他做的事情變成過度熱情的對象，或者他們很喜歡的，他們的決心和動力有時會甚於普通人。」

她指出令ADHD孩童覺得學習不沉悶，很靠施教者提供有趣的方法，例如背乘數表很悶，可以透過玩飛行棋輸了就抽張乘數卡考自己，在游戲中學習。

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應避免錯過治療的黃金機會

香港小童群益會服務總監姚清嫦指出，ADHD小朋友沒有得到適當的治療，他們會容易在人際關係、學習方面處理不好，種了「禍根」。如果媽媽小學一年級發現孩子有ADHD，但只是覺得有少少頑皮就沒有再理會，小朋友學業走下坡，學習根基開始變差，當去到小學三年級，ADHD孩子才接受治療，要追回一至三年級的學習進度，處理學業方面會更困難。

她表示有研究顯示ADHD家長相比普通家長更大機會患抑鬱。去到小學階段，小朋友問題越來越多，家長即由於長期照顧ADHD小朋友，承受的壓力會越來越大。

她建議ADHD孩子應及早治療，並且家長教導小朋友功課時需要高情商。「要經常反思自己在甚麽狀態，自己要做甚麽，是教小朋友做功課嗎？家長要能夠在正常溝通的狀態教導孩子，就不會火上加油。」

香港小童群益會服務總監、註冊社工 姚清嫦

香港小童群益會服務總監、註冊社工 姚清嫦