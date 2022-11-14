救護員接報到場救人竟發現是親生兒 事發前一晚成「最後晚餐」

馬來西亞近日發生一宗奪命車禍，一名21歲男子駕駛電單車時與貨車相撞，當場證實死亡。49歲救護車司機接報到場救援，卻發現死者是親生兒，令他悲痛不已。



綜合外媒報道，事發在11月6日下午約4時30分，21歲男子艾曼（Muhammad Aiman）正在駕駛電單車，期間與一架貨車相撞，當場證實死亡，而30歲的貨車司機則沒有大礙。

救護車司機塔瓦（Mohd Taqwa Ismail）接報到場支援，卻發現死者是親生兒。他形容這此衝擊很悲痛，當場崩潰，更形容當下「只有上天知道我當時流淚和悲傷的感受」。

網上圖片

事發前一晚竟是「最後晚餐」

塔瓦透露，他與妻子共育有5名孩子，艾曼是排行第二，個性文靜、適應力強、人緣甚佳。而他剛到伊斯蘭遺產公園景觀組任職約五個月，期間都是駕駛電單車上班。怎料，兒子竟突然遇上車禍。

塔瓦更憶述事發前一天，兒子突然說想回家吃飯，他就特意為兒煮了一條魚，艾曼更想將吃剩的魚留到翌日再吃，怎料當晚竟是「最後晚餐」，父子從此天人永隔。

據當地警方調查指出，死者當時正駕駛電單車，試圖超越前面一架私家車不果後，與一架反方向的貨車相撞，造成死者臉部和頭部重創，當場死亡。

警方目前正以魯莽或危險駕駛導致死亡調查案件。