立陶宛媽媽將兒子畫作編織成公仔 巧手還原細節

「創作力量同幻想會嚇你一跳！」立陶宛一名媽媽喜愛自製玩具，她在網上分享如何將兒子天馬行空的畫作，透過巧手編織成實物。即使兒子的畫作是古靈精怪地揮筆完成，該媽媽仍透過七彩毛綫勾勒細節，引來網民大讚神似兼可愛。



據boredpanda資料，來自立陶宛的Violeta育有兩子，她創作珠寶和玩具的愛好已持續18年。她早前在網上分享親手編織的公仔，最初靈感來自兒子的畫作。「我很喜歡兒子的想象力，所以在製作公仔的過程帶來很大樂趣。」

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自小隨母親學針織 嘗試自製玩具

Violeta表示編織公仔的興趣是從小建立，小時會自製很多玩具。「9歲時，母親已教導我針織和鉤針編織，於是我開始為我的洋娃娃編衣服或編織玩具。」

在學校12年級時，她參加藝術考試，當時題目為縫製玩具。她當時已預知將來不會專攻縫紉，因自己本來是學習木頭設計，「但縫紉材料和針綫一直令我回想童年美好回憶和放鬆身心。」當Violeta育有孩子後，她看見兒子畫作不斷出現縱橫交錯的圖案，令她忍不住重拾針綫，想將兒子的畫作變成玩具。

編織過程細心留意畫作細節 找合適顔色最需時

將畫作變成玩具具挑戰性，因畫作變化可以很大，需要特別留意細節，所以製作需時。Violeta稱體積小的玩具，會花約一天完成。如果體積較大，或畫作較多複雜元素，則可能需用上兩至三天完成。過程中最需時或是尋找適合顔色的毛綫。

製作過無數玩具，Violeta表示未能選出最喜愛的作品，「因每一個都是獨一無二，每一個玩具都蘊含其故事。」Violeta每次編織有如閲讀一個個故事，令她更享受編織過程。

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