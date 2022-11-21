《寶貝計劃》BB Matthew大個仔！當年可愛精靈寶寶變有型少年

《寶貝計劃》於2006年上映，由成龍及古天樂主演，劇中最搶鏡的，莫過於「寶貝」Matthew。當年年僅6個月大的Matthew在熒幕上眼仔碌碌的樣子令人深刻，電影上映至今已16年，不少觀眾都好奇Matthew長大的模樣，其近照曝光後，果然引來網民大讚Matthew非常「型仔」。



《寶貝計劃》劇情講述成龍及古天樂飾演盜賊，有人高價聘請他們綁架飾演「寶貝」李家成Matthew，二人跟「寶貝」長期相處下產生感情，更擔當奶爸角色為「寶貝」餵奶和換片。

地鐵與導演偶遇成功獲得角色

飾演「寶貝」Matthew 的男孩本名為Matthew Medvedev（蔡志強），當年只得數月大的他與《寶貝計劃》導演陳木勝在地鐵偶遇，導演被古靈精怪的Matthew扮鬼臉的模樣吸引視綫，遂邀請他參加電影試鏡，表現乖巧淡定的Matthew最終在約一千名試鏡寶寶中脫穎而出，擔任「寶貝」一角。

電影中的Matthew精靈可愛，深受觀眾愛戴。（《寶貝計劃》劇照）

表現亮眼的Matthew，當年更憑角色獲提名香港電影金像獎最佳新演員，不過他在《寶貝計劃》拍攝完結後未有再參演其他電影或戲劇，據報道指Matthew爸爸擔心兒子未能應付電影拍攝的工作量。雖然不再參與幕前演出，但他在2016年曾現身《第35屆金像獎頒獎典禮》與觀眾見面。

寶貝長大後多添份帥氣

電影不時重播，令很多觀眾好奇當年的精靈寶寶長大後的樣子。從Matthew的社交平台所見，Matthew長大後依然雙眼精靈有神，也不時上載與家人的合照。現已16歲的Matthew，從其近照可見臉型比小時稍微瘦削，不知不覺由當年稚嫩可愛的寶寶長成帥氣的少年。