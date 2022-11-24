親子食譜｜K Kwong教整焦糖化番薯 味道更添香甜小朋友食到舔舔脷

番薯甘甜鬆軟，喜歡在社交平台分享日常化學小知識的香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong），早前就教大家從烹飪中認識化學，將橙芯番薯焦糖化，成爲煨或蒸番薯的另外選擇，偶爾給小朋友當作甜品品嘗也無妨。



首先，將橙芯番薯洗乾淨，再放進雪櫃冰格冷藏兩天，K Kwong表示稍微抽乾水份可提升番薯甜度，「同時令番薯内的細胞結冰膨脹爆裂，令澱粉酶（amylase）更易分解澱粉質。」

番薯經冷藏兩天後，可直接放入160度焗爐焗75至90分鐘，番薯不需用錫紙包裹。K Kwong解釋，由於經冷藏的番薯放進焗爐時氣溫低，番薯加熱時，内部有較長時間維持於約70度，亦是澱粉酶分解澱粉質，成爲麥芽糖的最佳溫度。焗爐會加速番薯外層「焦糖化」，令番薯更香，如以蒸的方式則不會有有「焦糖化」效果。焗完番薯後便可食用，可給小朋友當作甜品。

《本文獲K Kwong授權轉載》

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相信焗爐是喜歡烘焙的家長的必備廚具設備，但焗爐易藏油脂污垢，當想到要清潔髒兮兮的殘留物都感疲累。人稱K Kwong的香港大學化學系博士鄺士山早前在社交平台分享如何以「平、靚、正」的方法清潔焗爐，經實測後，焗爐果然煥然一新。



焗爐可用哥士的溶液除油污 謹記戴手套清潔

焗爐的污漬為脂肪和油脂的殘留物，K Kwong表示，不少人會選擇用洗潔精清潔，但他坦言此方法較為需時。想省時兼清潔乾淨焗爐，K Kwong稱大家可到五金店購入一瓶約4.5元的「哥士的」，將三分之一瓶溶解於大碗凍水中，之後用即將棄用的布沾一點「哥士的」溶液以清潔焗爐污漬即可。他特別提醒，過程必須手戴洗碗手套進行。

清潔完畢用清水濕布再抹乾淨

K Kwong解釋，「哥士的」溶於水會產生強鹼性溶液，即高濃度的氫氧離子OH-。而油脂為三酸甘油酯，但當遇到「哥士的」溶液，會產生「加鹼水解」生成水溶性甘油和番梘，故番梘更有「乳化作用」幫助清潔油污。

部分網民擔心「哥士的」溶液會殘留於焗爐內，K Kwong表示在清潔完畢後利用清水濕布抹乾淨便可。

《本文獲K Kwong授權轉載》

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