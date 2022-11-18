親子食譜｜秋燥兒童易屙嘔食滯便秘 中醫介紹2款簡單飲品改善脾胃

轉季時小朋友容易生病，尤其入秋會有「秋燥」問題，影響小朋友的腸胃功能，會易屙嘔、食滯或便秘。許懿清中醫師講解孩童秋燥的常見毛病，同時介紹決明子茶及蜂蜜水的做法和功效，家長可製作這兩款簡單飲品改善小朋友的脾胃功能。

資料來源：許懿清中醫師



大家可能知道秋天的「燥邪」會傷肺，令人容易傷風、咳嗽，但原來秋燥也可影響腸胃，甚至令人容易便秘。中醫認為便秘主要由燥熱內結、氣機鬱滯、津液不足和脾腎虛寒等原因引起。燥邪易令人口渴、津液不足、減少體內的各種滋潤物質等，如果腸道內的各種分泌如水分及潤滑液不足，就會導致排便不暢，大便乾硬難排以及便秘。

而孩童的臟腑嬌嫩，形氣未充，脾胃功能一般都未能發揮得很好，所以一但身體出現問題時，腸胃的毛病就更為明顯。例如容易出現腹瀉、嘔吐、便秘、食滯等等的消化系統疾病，這跟其小兒體質特點「肝常有餘，脾常不足」有關。

以下兩款簡單飲品，都能有助改善兒童秋燥便秘，各位家長不妨試試：

決明子茶

材料



草決明 20克

水 2碗

做法



大火煮滾後，改中火煮20分鐘，隔渣取茶即成。每日服一帖即可。

（photoAC）

蜂蜜水

功效



每天早上空肚喝一杯微溫純正蜂蜜水，有潤腸通便的功效。

（photoAC）

資料獲許懿清中醫師授權轉載

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